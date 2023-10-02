Hyundai IONIQ 6 Tesla’ya kafa tutabilecek mi?

Tasarım yönünden bazı modellerle ciddi benzerlikler olsa da çekici ve çarpıcı bir otomobil. “IONIQ” adı altında yeni modeller de görmeye devam edeceğiz. IONIQ 7, SUV segmentinde gelecek mesela. Tekrar Ioniq 6’ya dönecek olursak, kağıt üzerinde 519 km menzil ve 0.21 cD sürtünme katsayısıyla oldukça verimli gözüküyor. Bombeli tasarım, yekpare stop grubu, spoyl er ile oldukça farklı bir tasarım olduğunu gösteriyor.

Yurtdışında pek çok karşılaştırmada Tesla ile rakip gösterilen Ioniq 6, E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai’nin Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirilmiş. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Günümüzdeki trend, elektrikli otomobiller.

Hyundai markası olarak bu yönde çok önemli yatırımlar yaparak değişime öncülük ediyoruz. Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adedi geçti ve her yıl artarak devam ediyor. Biz de Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3,5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmak.

Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor ve biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere eşsiz bir mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz. Her yeni EV modelle beraber akıllara gelen ilk elektrikli markalardan biri olmak en büyük arzumuz” dedi.

Bitki bazlı kapı boyası atık balık ağından halı

Öte yandan sürdürülebilirlik konusunda da gelişmeler var. Tasarımcılar, ömrünün sonuna gelmiş lastiklerden kaplamaya kadar birçok malzemeyi geri dönüştürülmüş olarak kullanıyor. Pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanılmış. Kapılar için de bitkisel yağlardan elde edilen bio boya ve geri dönüştürülmüş atık malzemeler kullanılmış. IONIQ 6’nın halılarında ise atık balık ağlarından yararlanılmış.