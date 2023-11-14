Hyundai Motor Company Ulsan'da elektrikli araç fabrikası açıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlara ayrılan bu yeni tesis, yarım asırdan fazla bir süre önce temelleri atılan Hyundai’nin marka mirasına da özel bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor.

Yeni tesis aynı zamanda Hyundai'nin elektrifikasyon çağındaki mobilite üretiminin de merkezi olacak. Otomotiv alanındaki bilgi birikimini ve teknolojik yeteneklerini aktif olarak geliştirecek olan Hyundai, insan odaklı hümanizmi de temel alarak elektrifikasyon çağında insanlığın yararına yenilikler yapmaya devam edecek.

1968 yılında bir montaj fabrikası olarak işe başlayan Hyundai Ulsan Fabrikası, kısa bir süre içinde önemli üretim adetlerine ulaşarak büyüdü. Ulsan'daki elektrikli araç fabrikası da yenilikçi üretim tesisleriyle donatılacak ve ayrıca çalışanlar için en uygun çalışma ortamını ve doğayla bir arada yaşama alanı yaratacak.

Yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 548 bin metrekarelik bir alana yayılacak. Yaklaşık 2 trilyon Güney Kore wonu (1,53 milyar dolar) yatırımla hizmete girecek olan fabrika, seri üretime 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Yeni tesiste üretilecek ilk model, Hyundai’nin lüks markası Genesis'in elektrikli SUV'u olacak.