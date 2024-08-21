İkinci el araç satışlarında temmuzda toparlanma eğilimi

Hem yüksek faiz hem de markaların sıfır araçlarda kredi kampanyası yapması müşterileri sıfır kilometre otomobillere yönlendirdi. İkinci el araçlarda ise büyük kayıp yaşandı.

EBS Danışmalık'ın derlediği veriler, Türkiye'de ikinci el araç piyasasının temmuz ayında toparlanma eğilimine girdiğini gösterdi.

Buna göre Temmuz 2023'te 567 bin 274 araç satılırken, geçen ay 621 bin 748 araç satıldı. Bu da temmuz ayında pazarın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 büyüdüğünü gösterdi.

İkinci el araç pazarında ocak-temmuz aylarında yüzde 14,26 daralmayla 3 milyon 846 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Pazarda kayıp ilk 7 ayda 640 bin adete ulaştı. Son 12 aydaki gerileme ise 960 bin adeti aştı.