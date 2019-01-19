Jeep Wrangler’a "2019 Yılının SUV'u" ödülü

19 Ocak 2019

SUV dünyasının en tecrübeli markalarından Jeep’in en yetenekli modeli yeni Jeep Wrangler Rubicon, dünyanın en prestijli off-road yayınlarından Four Wheeler tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

Jeep'den yapılan açıklamaya göre, Wrangler'in yeni nesli, off-road dünyasının en prestijli ödüllerinden birisini kazandı. En saygın off-road yayınlarından birisi olarak kabul edilen Four Wheeler, yeni Jeep Wrangler Rubicon’u “2019 Yılının SUV’u” ödülüne layık gördü.

SUV dünyasının çıtasını yükselten off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, karoser özellikleri, asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımlarıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi aracı olma geleneğini sürdüren Wrangler, Four Wheeler editörlerinin büyük beğenisini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Four Wheeler Grubu İçerik Direktörü Sean Holman, “Wrangler Rubicon, geliştirilmiş sürüş kabiliyeti, konforu ve kullanıcı dostu özellikleri ile Jeep deneyimini tamamen modernize eden yenilik ve teknolojilerle dolu. Bu, bir şirketin işini olabilecek en kusursuz şekilde yaptığının göstergesi. Jeep'in kendine has formülünden ödün verilmeyen, diğer yandan gerçek anlamıyla da modern bir Wrangler yorumu.” ifadelerini kullandı.

Bir hafta boyunca Four Wheeler editörleri, kaldırım, çakıl, kir, kum, kaya, çamur ve kar gibi her türlü arazi şartlarında ve deniz seviyesinden 2 bin 750 metreye varan irtifalarda 1000 mili aşkın uzunlukta çok çeşitli testler uyguladı.

Testlerin off-road kısmında eksperler, sürücü koltuğundan görüş netliği, dört-teker-çekiş sistem seçimi ve performansı, lastik performansı ve dayanıklılığı, motor gücü ve soğutması, şanzıman fonksiyonu ve soğutması,süspansiyon ayarı ve performansı ile çekiş kontrolü sistemi fonksiyonnları değerlendirdi. Ayrıca yolda geçirilen süreç boyunca direksiyon hâkimiyeti, sürüş kalitesi, iç konfor ve yönlendirme hissi gibi sürüş karakteristikleri de değerlendirildi. Fiyat, yakıt verimliliği, lastik büyüklüğü ve süspansiyon artikülasyonunu test eden rampa hareket indeksi (RTI) gibi diğer faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Wrangler, bir yandan da Jeep'in 4x4 tasarımına taze ve modern bir tarz katıyor. Yeni model, mild hibrit bir sistemi ortaya koyan e-Tork teknolojili yepyeni turbo beslemeli 2,0 litrelik motoru dâhil, çoklu güç aktarım kombinasyonlarıyla, gündelik sürüşe yönelik on-road davranışlarında muazzam iyileştirmelere gidilmiş, gelmiş geçmiş en güçlü ve en yüksek yakıt-verimliliğine sahip Wrangler olarak nitelendiriliyor.

Tüm Wrangler modelleri çekiş, yerden yükseklik, manevra yapabilirlik, artikülasyon ve sudan geçiş yüksekliği olarak sıralanan beş kilit tüketici-odaklı performans kategorisinde en güç off-road koşullarında performans sergileyebilecek şekilde tasarlanmış olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA