Kamuda Togg dönemi: Hedef 2029’a kadar 12 bin araç

Devlet Malzeme Ofisi, 2029 sonuna kadar 12 bini aşkın Togg alımı yaparak kamu kurumlarının yerli ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

DMO’nun 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında, Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümünde öncü projelerinden biri olan Togg’un kamu kullanımında daha yaygın hale gelmesi amaçlanıyor. Plana göre, bu yıl 2 bin 341 SUV ve 750 sedan model olmak üzere toplam 3 bin 91 Togg, kamu kurumlarının hizmetine sunulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre 2029 sonuna kadar yapılacak toplam alım ise 12 bin 91 aracı bulacak. Bu rakamın 5 bin 341’i SUV, 6 bin 750’si ise sedan modelden oluşacak. Yeni alınacak araçlar, ihtiyaca göre kamu kurumlarına tahsis edilecek. Araç alımları, DMO ile Togg arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Tasarruf politikalarıyla uyumlu şekilde planlanan süreçte, kamu kurumlarının elektrikli araç ihtiyaçları DMO üzerinden temin edilecek. Ayrıca kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek.