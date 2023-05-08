Kapısız Citroën My Ami Buggy Ağustos’ta Türkiye’de!
Citroën Ami’nin mobilite vizyonunu ortaya Citroën My Ami Buggy, ağustos ayından itibaren, sınırlı sayıdaki örneğiyle Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Citroën Ami’nin mobilite vizyonunu ortaya Citroën My Ami Buggy, ağustos ayından itibaren, sınırlı sayıdaki örneğiyle Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. My Ami Buggy, kapıları olmayan gövdesi ve çok sayıda özel aksesuarının yanında özel grafikleriyle de iddialı bir görünüm sunuyor.
Endüstriyel tasarım ve moda gibi otomotiv dışı dünyalardan esinlenen konsept, çevre dostu yapısıyla herkes için mobilite sunuyor. Yüzde 100 elektrikli Citroën My Ami Buggy, 45 km/ saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.