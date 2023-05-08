Kapısız Citroën My Ami Buggy Ağustos’ta Türkiye’de!

Citroën Ami’nin mobi­lite vizyonunu orta­ya Citroën My Ami Buggy, ağustos ayından itibaren, sınırlı sayıdaki örneğiy­le Türkiye yollarıyla bu­luşmaya hazırlanıyor. My Ami Buggy, kapıları olma­yan gövdesi ve çok sayıda özel aksesuarının yanında özel grafikleriyle de iddialı bir görünüm sunuyor.

En­düstriyel tasarım ve moda gibi otomotiv dışı dünya­lardan esinlenen konsept, çevre dostu yapısıyla her­kes için mobilite sunuyor. Yüzde 100 elektrikli Cit­roën My Ami Buggy, 45 km/ saat’e kadar hızlara ulaşa­bilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı­sıra elektromotorun üret­tiği yüksek tork değeri sa­yesinde ilk hareket anın­dan itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilomet­reye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.