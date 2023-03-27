Klasik araç müzayedesinde 10 milyon TL'lik satış

İkinci el otomotiv sektörüne yönelik faaliyet gösteren 2plan, "Klasik Araç Müzayedesi" gerçekleştirdi. 200’den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen ve 1 saat içinde tamamlanan müzayede de, 1953-1999 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı.

Müzayede kapsamında, 1956 model Chevrolet Corvette, 2,5 milyon TL'den, 1964 model Mercedes-Benz SL 230, 2,5 milyon TL’den, 1982 model Alfa Romeo Spider, 1 milyon 100 bin TL’den, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin TL’den alıcı buldu.