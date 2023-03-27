Klasik araç müzayedesinde 10 milyon TL'lik satış
İstanbul'da 200'den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayede sonunda toplam satış değeri yaklaşık 10 milyon TL’yi bulan klasik araçlar yeni sahipleri ile buluştu.
İkinci el otomotiv sektörüne yönelik faaliyet gösteren 2plan, "Klasik Araç Müzayedesi" gerçekleştirdi. 200’den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen ve 1 saat içinde tamamlanan müzayede de, 1953-1999 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı.
Müzayede kapsamında, 1956 model Chevrolet Corvette, 2,5 milyon TL'den, 1964 model Mercedes-Benz SL 230, 2,5 milyon TL’den, 1982 model Alfa Romeo Spider, 1 milyon 100 bin TL’den, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin TL’den alıcı buldu.