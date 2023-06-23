Konya’nın ihracat şampiyonu AYD Otomotiv Endüstri oldu

Yenilikçi yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan AYD OTOMOTİV, İhracat ve istihdamda dâhil olmak üzere Konya’nın en büyük, Türkiye’nin de dev sanayi kuruluşları içinde yer almıştır.

AYD Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın “Daha çok çalışıp üretmeye, ihraç edip ülkemizin kalkınmasına destek vermeye, aynı zamanda da kısa ve orta vadede çok büyük yatırımlar yapmaya ve ihracat rakamlarımızı daha da yükselterek yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Onlarca fabrikalarımızda SIFIR İTHALAT, Yüzde yüz net ihracat yapıyor cari açığın kapanmasında en büyük rolü oynayarak ülkemize ve devletimize çok büyük katkılar sağlıyoruz.

“Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” düsturu ile çıktığımız bu yolda işimizi en iyi şekilde yapıyor, vatan için çalışıyor, millet için üretiyoruz. Bu başarılarımızda emek ve katkıları olan çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.