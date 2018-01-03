Küresel araç satışlarında rekor kırıldı
2017 yılında global araç satışları ilk kez 90 milyon adeti geçti. Geçtiğimiz yıl satılan araçların dörtte birinden fazlası Çinliler tarafından satın alındı.
WSJ'nin WardsAuto.com'un sağladığı öncü verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre 2017 yılında global araç satışları ilk kez 90 milyon adet sınırını aştı.
Asyalı alıcılar global araç satışlarındaki büyümenin ana itici gücü oldular. 2017 yılında satılan 90 milyonun üzerinde aracın dörtte birinden fazlası Çinli alıcılara gitti. 10 yıl önce Çinli alıcıların global pazar payları yüzde 15'in altındaydı.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanacak rakamlara göre, ülkede 2017 yılı araç satışlarının 2016'nın gerisinde kalması bekleniyor.