Küresel elektrikli araç satışları 7 ayda 10,7 milyonu aştı

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, 2025’in temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini açıkladı.

Verilere göre, dünyada ocak-temmuz döneminde elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 27 artışla 10,7 milyon adede ulaştı. Bu satışların 6,5 milyonu Çin pazarında gerçekleşti. Çin’de satışlar yıllık bazda yüzde 29 artarken, temmuz ayında aylık bazda yüzde 13 düşüş görüldü. Ülkede batarya elektrikli araç satışları, plug-in hibrit araçların önünde yer aldı.

Bölgesel dağılım

Avrupa: Ocak-temmuz döneminde satışlar yüzde 30 artarak 2,3 milyon oldu.

Kuzey Amerika: Satışlar yüzde 2 artışla 1 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Diğer bölgeler: Satışlar yüzde 42 artarak 900 bin adede ulaştı.

Temmuz ayında dünya genelinde 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu, yıllık bazda yüzde 21’lik artışa karşılık gelse de, aylık bazda yüzde 9’luk düşüş anlamına geliyor. Ocak ayından bu yana görülen yüzde 21’lik büyüme oranı, 2025’in en düşük aylık artışı olarak kaydedildi.

Kuzey Amerika’da yavaşlama

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, Çin’in küresel pazardaki liderliğini koruduğunu ve elektrikli araç penetrasyonunun yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirtti. Avrupa’da Almanya ve İngiltere gibi pazarların hızlı ilerlediğini, Fransa’da ise teşviklere rağmen durgunluk yaşandığını söyledi.

Kuzey Amerika’da büyümenin zayıf seyrettiğine dikkat çeken Lester, ABD’de Enflasyonu Azaltma Kanunu (IRA) kapsamında sağlanan vergi kredilerinin 30 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, bu tarihten önce kısa vadeli bir talep artışı, ardından ise düşüş beklediklerini ifade etti.

Lester, “Bölgesel farklılıklara rağmen 2025’te elektrikli araçların benimsenme eğilimi genel olarak güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam ediyor” dedi.