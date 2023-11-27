Lükse hızlı ve prestijli bakış

Şu ana kada 375 bin adetlik satış rakamına ulaşan spor sedan modeli Panamera, 4 farklı motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. Porsche’nin sportif kimliğini ve lüksünü tek isim altında birleştiren model, Leipzig’deki fabrikasında üretiliyor. Panamera Türkiye’ye 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelecek.

Porsche’nin 2009 yılında bir tıpkı Cayenne’de olduğu gibi bir diğer çılgınlık olarak değerlendirilen modeli Panamera tazelendi, gelişti, hızlandı ve teknolojiyle donatıldı.

Şu ana kada 375 bin adetlik satış rakamıyla marka açısından çok önemli bir kapıyı aralayan spor sedan, hem Porsche’nin sportif kimliğini hem de lüksünü tek isim altında birleştiriyor. Leipzig’deki fabrikada üretilen taze Panamera ile tanışmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Orta Doğu’nun Porsche buluşması anlamına gelen Icons of Porsche festivaline katıldım. Festivalle ilgili notlarımı Panamera’nın detaylarını aktardıktan sonra paylaşacağım.

Elektrik gücüyle donatılmış motorlar

Oldukça fazla teknolojik yenilikle donatılmış olan Panamera’da üzerinden çok çalışılan konuların başında aktif süspansiyon sistemi geliyor. 5 metrelik spor sedan, hem dinamik hem konforlu olmak zorunda.

Bu nedenle 5 cm kadar yükselip alçalabilen, viraj içlerinde denge sağlayabilen, iniş binişlerde sürücüye kolaylık için çalışan bir sistem üzerinde durmuş mühendisler. Oldukça da başarılı gözüküyor. Tabi biz şimdilik otomobili sadece gördük kullanınca net yorumlar yapacağım.

Taycan ile birlikte tam elektrikli dünyaya adım atan Porsche, elektriğin gücünü tüm modellerinde yansıtmış. Yakın döneme Macan, 718 gibi modellerin de tam elektrikli olacağı düşünüldüğünde markanın yönünü de tespit etmiş oluyoruz. Gerçi Almanlar sentetik yakıt konusunda çok sıkı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

Panamera da hibrit teknolojisiyle donatılmış. Yaklaşık 25.9 kWh’lik bataryalarıyla 93 km’lik yolu tamamen elektrikle kat edebilen 4.0 litrelik V8’i ile 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabilen Panamera Turbo E-Hybrid gerçek bir çılgın. Bu arada elektrikli motora açılan yerle birlikte yakın dönemde tam elektrikli bir Panamera’nın da geleceğini söylemek yanlış olmaz. 140 kW’lik elektrik motoru ve benzinli birlikte 680 HP güç ve 930 Nm gibi akıl almaz bir tork verisi yaratabiliyor.

Yeniden tasarlanan 8 kademeli PDK yine çift kavramanın doruklarını yaşatma görevinde. Panamera Türkiye’ye 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelecek. 4 farklı motor seçeneğiyle geliştirilen modelin zirvesindeki Turbo hibrit versiyonun maksimum hızı 315 km/s. Ayrıca elektrikli bataryanın dolması için gereken süre 2 saat 39 dakika olarak verildi.

Öte yandan 2.9 litreli benzinli V6 353 HP güç ve 500 Nm tork üretiyor. Selefine oranla 23 HP ve 50 Nm daha fazla. 5.2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayan model 5.2 saniyede dört tekerlekten çekişli aktarmalı Panamera 4 ise bu süreyi 4.8 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 270 km/s.

Sürücü odaklı ve teknolojik

Toptlantı esnaasında sohbet etme imkanı bulduğumuz iç mekanın tasarımcısı Markus Auerbach “Ellerimiz varken bu kadar büyük ekranlara, herşeyin dokunmatik olmasına gerek yok. İnsanlar bazı şeyleri hissetmek dokunmak ister dedi.” Yeni Panamera’nın felsefesi de bu. Sürücüye dokunuyor, ama telefonla da kolay entegre oluyor.

İç mekanda yine 3 ekran var ama dev boyutlarda değiller, daha hassas, daha net. 10.9 inçlik ekran şık. Daha fazla sürdürülebilir materyal kullanılmış. Gelişmiş HD LED Matrix aydınlatma sistemi 32 bin pikselli ve opsiyon listesinde. 600 metreye kadar aydınlatabiliyor. Otomobil daha kullanıcı odaklı, sürücüsünü tanıyor, QR kod ile kolaylıkla otomobile ulaşım var. Porsche mühendisleri adaptif sürüş asistanlarını tamamen geliştirmişler. Heyecanla kullanmayı bekliyorum.

Dünden bugüne Porsche

Porsche’nin İkonları. Çok sıkı sponsorlar var. Öncelikle marka başta, Tag Heuer, Lego gibi partnerler de burada. Porsche’Nin efsanesi 356 da bura da GT de, 918 Spyder da. Hayatımda bu kadar Spyder’ı görmemiştim. 911 GT3 RS ise neredeyse 30 tane renk renk yan yanaydı. Markanın yaratıcısı Porsche görse gurur duyardı. Benzer bir festival Amerika’da da var. Türkiye’de de Porsche Club İstanbul’u takip ediyorum.

Bir gün Porsche alırsam kapılarını çalacağım. Festival’de tahminimde 1000’e yakın Porsche var. İçlerinde en çok konuşulan Mission X. 2027 yılında üretilmesi beklenen 1000 kg’ye 1000 HP güç üretebilen ve yaklaşık 1500 HP olacağı tahmin edilen hiper otomobilin kıramayacağı bir rekorun olmadığına emin Almanlar.

O yüzden Nurburgring çantada keklik gibi konuşuluyor. 911 GT3 RS’ten iki kat daha fazla yere basma direnci, hem arkadan itiş hem 4 tekerlekten çekiş opsiyonu, dev elektrikli motorları, 900 Voltluk şarj kabiliyetiyle Taycan’dan iki kat kısa sürede şarj olabilmesi yuvarlak olmayan direksiyonu, farklı kokpiti. Bu bir konsept şüphe yok ama bambaşka bir seviye. Şimdiden 12 müşteri bunu almak için hazırmış. Avrupa fiyatının 1 milyon euro olacağı öngörülüyor Türkiye’de ne olur varın siz düşünün. Son bir not da 959’a mükemmelsin…