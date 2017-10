Mercedes-Benz E serisi yeni üyeleriyle Türkiye'de

09 Ekim 2017

Selçuk ALTUN

Kırklareli - Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılında yenilenen E-Serisi ailesinin üyeleriyle Türkiye’deki ilk basın test sürüşünü gerçekleştirdi. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, All-Terrain ve Coupé modellerinin yanı sıra test sürüşünde E-Serisi ailesinin en genç üyesi Cabriolet de yer aldı.

Yarım asırdır Türkiye'de bulunan Mercedes-Benz Türk‘ün Türkiye‘de ilk kez düzenlediği ve Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın test sürüşü İstanbul’da Kemer Country‘deki buluşma noktasında başladı ve 200 km uzaklıktaki Lüleburgaz'da bulunan Arcadia bağlarında son buldu. Basın mensupları, bu aralıkta (gidiş-dönüş) E-Serisi ailesini deneyimleme fırsatı buldu.

“Çıtayı yukarı taşıdık“

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak, yarım asırdır hedefimiz mükemmel müşteri deneyimini her alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’de otomobil pazarında yeni bir satış rekoruna imza attık ve Premium Segment’in 1 numaralı markası olduk. 2017 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain ve Coupé modellerini Türkiye’de satışa sunarak markamızın tutkunlarının beklentilerini karşılarken basın test sürüşümüzde ilk kez deneyimle fırsatı bulduğumuz E-Serisi Cabriolet‘yi de Ağustos ayında satışa sunarak çıtamızı daha da yükselttik. Kuruluşumuzun 50. yılında E-Serisi ailesi ile basın mensuplarını bir araya getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizim için de ilk olan ve bu nedenle ayrı bir heyecan yaratan basın test sürüşümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum“ dedi.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi All-Terrain 4MATIC

İstanbul’da 21-30 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Autoshow’da sergilenen ve aynı anda Türkiye’de satışa sunulan yeni E-Serisi All-Terrain, yerden yüksek yapısı ile standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ve AIR BODY CONTROL hava süspansiyonu ile E-Serisi All-Terrain yoluna devam ediyor.

Üç farklı tasarıma sahip 19 ve 20 inç’lik jantlar sadece daha çekici bir dış görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda yerden yüksekliği ve bununla birlikte bozuk yollardaki konforu da artırıyor. İlk etapta 195 beygirlik dört silindirli dizel motora sahip All-Terrain E 220 d 4MATIC sunuluyor. DYNAMIC SELECT donanımını standart olarak sunan All-Terrain, farklı motor, şanzıman, ESP ve direksiyon ayarlarını beraberinde getiren beş farklı sürüş programını da barındırıyor. All-Terrain sürüş modu, asfalt dışı yollara uygun ayarların yapılmasına imkân tanıyor. Konfor odaklı olan süspansiyon sistemi ve büyük çaplı jantlar, bozuk zeminlerdeki sürüş konforunu hissedilir oranda arttırıyor. Araç yerden yüksekliği zemine göre ayarlanabiliyor. E-Serisi All-Terrain’e, 500.200 TL başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliniyor. E-Serisi All-Terrain’e, 500.200 TL’den başlıyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé

Teknik olarak sedan versiyonu baz alan sportif lüks E-Serisi Coupé aynı zamanda Mercedes-Benz tasarımının gelmiş olduğu son noktayı gözler önüne seriyor. Türkiye’de Nisan 2017 itibarıyla satışa sunulan yeni E-Serisi Coupé sportif lükse vurgu yapıyor. İnce tasarımlı LED stop lambaları isteğe bağlı MULTIBEAM teknolojili LED farlar eşliğinde selamlama fonksiyonu da ilk defa yeni E-Serisi Coupé’de kullanılıyor. Aracın merkezi kilidinin açılmasıyla stop lambalarındaki LED’ler içten dışa doğru ışıldıyor. Kapıların kilitlenmesiyle ise süreç dıştan içe doğru ilerliyor. Araç sahibini selamlayan stop lambalarındaki görsel şölene ön farlardaki mavi ışık huzmesi eşlik ediyor.

4.826 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.430 mm yüksekliğe sahip olan yeni E-Serisi Coupé önceki nesil ile kıyaslandığında belirgin bir büyüme ortaya koyuyor.

Vites geçişlerini son derece hızlı gerçekleştiren 9G-TRONIC otomatik şanzıman, düşük devirde sürüşe imkân tanıyor. Böylece yakıt verimliği artarken kabin içi gürültü en aza indiriliyor. Standart olarak sunulan DIRECT CONTROL özelliği ile sedana kıyasla sürüş yüksekliği 15 mm daha alçak ayarlanırken, sürüş konforundan ödün vermemek üzere konfor odaklı amortisörlerle destekleniyor. Standart olarak sunulan DYNAMIC SELECT sistemine ait orta konsoldaki kumanda üzerinden sürücü, otomobilin karakteristiğini üç tanesi “Comfort”, “Sport” ve “Sport+” olan beş farklı program üzerinden ayarlayabiliyor. E-Serisi Coupé, 423.800 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet

Mercedes-Benz, E-Serisi ürün gamını Türkiye’de ağustos ayı itibarıyla satışa sunduğu yeni E-Serisi Cabriolet ile tamamlıyor. Geleneksel kumaş tenteye sahip dört koltuklu cabriolet otomobil, dört kişilik geniş yaşam alanını, uzun yol konforunu ve modern teknolojiyi bir arada sunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli rüzgâr deflektörü AIRCAP ve standart olan ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF gibi donanımlarla üstü açık sürüş keyfi yeni bir boyuta taşınıyor. Ayrıca E-Serisi Cabriolet ilk kez dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile de donatılabiliyor. Üstü kapalı kullanıldığında E-Serisi Coupé ile aynı silueti sergileyen E-Serisi Cabriolet, coupé kardeşiyle aynı zarif çizgilere ve gövde ölçülerine sahip. Sedan modelden 15 mm daha alçak olan yürüyen aksam, Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin lüks sportif görünümünü desteklerken standart olarak sunulan AMG paketini 19 inçlik jantları sportif görünümü tamamlıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin S-Serisi Cabriolet modelinden alınan kumaş tentesi; koyu kahve, lacivert, koyu kırmızı veya siyah olmak üzere 4 renk alternatifiyle sunuluyor. Tam elektrikli akustik tente, kapsamlı yalıtım uygulamaları ile rüzgâr ve yol gürültüsünü en düşük seviyeye indiriyor.

Bagaj 385 litre (tente açıkken 310 litre) hacimle günlük kullanıma uygun bir yapı sergiliyor. Sportif tasarımlı 4 adet bağımsız koltuk, güçlü yan yükseltileri ve standart olarak sunulan ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF ile benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ederken, otomatik emniyet kemeri uzatma sistemi de standart olarak sunuluyor.

Özel olarak geliştirilen iklimlendirme sistemi, üstü açık veya üstü kapalı sürüşleri algılıyor ve iklimlendirmeyi buna göre uyarlıyor. E-Serisi Cabriolet, 460.500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan

Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Mayıs 2016’dan bu yana Türkiye’de satışta bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, tamamı 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombinlenen E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d 4MATIC versiyonları ile sunuluyor.

Teknolojik özellikleri ile otomotiv dünyasında önemli farklılıklar sunan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, hafif yapı prensibi ile üretilmiş ve sınıfının en iyi aerodinamik değerlerlerine sahip aracı.Yeni E-Serisi’nde sunulan yeni dizel motor seçeneği, sınıfının en iyi yakıt verimliliği değerini beraberinde getiriyor. DRIVE PILOT’un en etkileyici inovasyonlarından biri olarak sürücüyü şerit değişimi konusunda destekleyen “Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı” donanımı da Türkiye’de sunulmaya başlanıyor.

Mercedes-Benz’in Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunduğu “Araç Dışından Park Etme Yardımcısı” ile dar park alanlarındaki zor park manevraları artık bluetooth üzerinden sisteme bağlanan akıllı telefonlarla gerçekleştirebiliyor. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, 294.000 TL başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Mercedes connect me ve Araç Dışından Park Etme Yardımcısı

Mercedes-Benz, me connect hizmelerini Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunuyor.



Basın test sürüşünde tanıtılan Mercedes connect me uygulaması ve bununla birlikte COMAND donanımına sahip araçlarda beraberinde gelen Araç Dışından Park Etme Yardımcısı, bluetooth üzerinden sisteme bağlanan android ve iOS akıllı telefonlar ile kumanda ediliyor.



Araç Dışından Park Etme Yardımcısı dar park alanları ve garajlardaki zor park manevralarını kolaylaştırılıyor. Park yerinden çıkma manevrasından önce aracın kilitleri açılıyor. Ardından daha önce sisteme tanımlanan akıllı telefonu araç sistemine bağlayabiliyor ve araca maksimum 3 metre uzaklıktaki sürücü aracı park yerinden uzaktan kumandayla çıkartabiliyor. Park etmek için ise sistem tarafından önerilen ve önceden sisteme tanımlanmış olan; dikey veya paralel, sol veya sağ, önden veya geri geri olmak üzere park senaryolarından birinin seçilmesi gerekiyor. Ardından araç dışına çıkılarak harekete geçirilebiliyor. Sistem, sürücü akıllı telefon üzerinden herhangi bir müdahalede bulunmadıkça tercih edilen manevra senaryosuna uygun olarak manevrayı otonom olarak gerçekleştiriyor. Süreci dışarıdan gözlemleyen sürücü bütün manevra boyunca aracın sorumluluğunu üstleniyor.