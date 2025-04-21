Mercedes'in yeni CLA modeli için dikkat çeken değerlendirme: Kırılma noktası olacak

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, BLoomberg HT yayınına katıldı.

Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik yatkınlığın yıllar içerisinde hızlanan bir ivme gösterdiğini anlatan Bekdikhan, Mercedes’in yakın zamanda çıkaracağı CLA modeline ilişkin konuştu.

CLA modeli için “kırılma noktası” ifadesini kullanan Bekdikhan, şunları söyledi:

* Elektrikli bir modüler platform üzerinde yapılanmış ve 752 km’lik bir menzil sunabilen, 800 walt şarj altyapısına sahip bir modelden söz ediyor olacağız.

* Yapay zekayı iki tane farklı altyapı üzerinde kullanabilen tek otomobil olarak karşımıza çıkacak. 3’üncü çeyrekten itibaren Türkiye’de satışa sunacağız.

Elektrikli CLA eylülde Türkiye'de

Yeni CLA, Mercedes-Benz’in geliştirdiği işletim sistemi MB.OS ile çalışan ilk araç olarak tarihe geçti.

Tamamen elektrikli olan yeni CLA’nın Alman devinin yenilenen elektrikli araç ailesinin de ilk modeli olma özelliği taşıyor.

Elektrikli CLA eylül ayında, benzinli hibrit versiyonu ise kasım ayında Türkiye’ye gelecek.