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Mercedes'in yenilenen modeli geliyor

Mercedes'in yeni A-Serisi, ilkbahar itibariyle pazara sunulacak.

Mercedes'in yenilenen modeli geliyor
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Alman devi Mercedes-Benz'in yeni A-Serisi, Amsterdam’da tanıtıldı.

Şirketin açıklamasına göre, kompakt sınıftaki modern lüksü yeniden yorumlayan yeni A-Serisi, devrim niteliğinde iç mekân tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sadece MBUX-Mercedes-Benz User Experience ile tamamen yeni bir teknolojik yaklaşım sergilemekle kalmayan yeni A-Serisi, aynı zamanda bugüne kadar lüks sınıfa özel olan bir dizi fonksiyon sunuyor.

Belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş imkânı sunarken isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED farlarla da donatılabiliyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, S-Serisi’nden transfer edilen özellikleriyle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni benzinli ve dizel motorlarla donatılan; sportif ve dinamik tasarımına karşın daha fazla kullanım özelliği sunan yeni A-Serisi, ilkbahar itibariyle pazara sunulacak.

mercedes

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