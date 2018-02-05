Mercedes'in yenilenen modeli geliyor

05 Şubat 2018

Alman devi Mercedes-Benz'in yeni A-Serisi, Amsterdam’da tanıtıldı.

Şirketin açıklamasına göre, kompakt sınıftaki modern lüksü yeniden yorumlayan yeni A-Serisi, devrim niteliğinde iç mekân tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sadece MBUX-Mercedes-Benz User Experience ile tamamen yeni bir teknolojik yaklaşım sergilemekle kalmayan yeni A-Serisi, aynı zamanda bugüne kadar lüks sınıfa özel olan bir dizi fonksiyon sunuyor.

Belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş imkânı sunarken isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED farlarla da donatılabiliyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, S-Serisi’nden transfer edilen özellikleriyle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyesini sunuyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni benzinli ve dizel motorlarla donatılan; sportif ve dinamik tasarımına karşın daha fazla kullanım özelliği sunan yeni A-Serisi, ilkbahar itibariyle pazara sunulacak.