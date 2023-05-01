MG4 iddialı geldi
Gelecek yıl 100. yaşını kutlamaya hazırlanan Moris’in Garajı, model yelpazesini geliştirmeye devam ediyor. MG4 tam elektrikli olarak 969 bin TL’lik fiyatla Türkiye’de.
Volkan DEMİRKUŞAK
Lansman dönemi tam gaz devam ediyor ve markalar elektrikli modellerini bir bir getirmeye devam ediyor. Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, MG’nin %100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, markanın son yeniliği ve bu yıl yaklaşık 2 bin adet satılacak. MG4 tam elektrikli olarak 969 bin TL’lik fiyatla Türkiye’de.
Saic bünyesinde güçlenen ve Avrupa’da çok ciddi satış rakamlarına ulaşan MG’nin Türkiye hedefleri de büyük. MG4 de Comfor ve Luxury olmak üzere iki donanım, 350 ve 435 km menzil alternatifleriyle geliyor. MG4 Electric, sırasıyla 170 (Comfort) ve 204 HP güç sunarken 7 yıl batarya ve araç garantisi de sunuyor. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, ZSEV’den sonra MG4 ile ürün gamlarını geliştirdiklerini vurguladı.
MG4’ün 80’den fazla ülkede satılması ve toplamda 150.000 adetlik rakamı geçmesi de beklentiler arasında. Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konumlandırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sahip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektromotorla donatılıyor. Bu motor, WLTP’ye göre 435 km; şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de 28 dakikada %10’dan %80’e çok hızlı şarj olabilmesi.
Depremde umut oldu
Yaşadığımız acı depremde de elektrikli otomobillerin farklı bir özelliğini bizlere göstermiş oldu. V2L olarak adlandırılan sistem ile artık her yerde enerji paylaşılabilecek. Bataryadaki elektrik enerjisi kablo yardımıyla enerjiye dönüşüyor, aydınlatma, ısıtma, elektikli cihazların kullanılmasında destek oluyor. Kamp sevenlere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknolojisi ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabilmek, aynı anda su ısıtıcısı veya elektrikli ocak kullanmak mümkün.
MG4’ün dikkat çeken bir diğer özelliği de sınıfının en ince bataryasını kullanıyor oluşu. Bu, teknolojinin yöneldiği alan açısından önemli. Batarya yaklaşık 11 mm. Yani bir içecek kutusu kadar. MG4’ün sürüş özelliklerine de değinecek olursam, sessiz konforlu sürüşü beğendim. İç mekandaki malzemeler genelde sert plastik, 7 inçlik gösterge ekranı biraz küçük. Baş ve diz mesafesi oldukça cömert. Yalıtımı da beğendim. Otomobil gücünü arka tekerleklerden yola aktarıyor. Dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden akıllı telefonları, çeşitli araç işlevlerini, sürüş profillerini, klimayı ve şarj yönetimini bir araya toplarken sürücüye güncel olarak sürüşe bağlı detaylı hesaplamalar sonucunda elde edilen batarya doluluğu ve menzil bilgilerini sunuyor.
Test sürüşü sonrasında Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ile biraz sohbet etme imkanı bulduk.
Avrupa’dan hızlı büyüyor
Dağtekin, “Avrupa’da da MG'nin büyüme hızı ölçülmüş. Yani Avrupa’ya girip de en hızlı büyüyen marka şu ana kadar. Gerçekten çok hızlı. Bir önceki seneye göre toplam satışları ikiye katlamış durumdalar. Bunun yüzde 50 civarı İngiltere'den geliyor. Büyüme hızı olarak Avrupa'nın en hızlısı şu ana kadar giren markalardan büyüme olarak ama biz Türkiye'de Avrupa ortalamasından ya da İngiltere’den daha hızlı büyüyoruz. Yani biz ilk çeyrekte 6,5 kat büyüdük” dedi.
Saic’in çok güçlü olduğunu pazara kararlı girdiklerini fakat keyfi vergi değişimlerinin işleri zora soktuğunu söyleyen Dağtekin, “Çok çabaladık, pazarın kuvvetli olması için kuralların sürekli değişmemesi lazım. Kuralı değişen ülkeye yatırım zor gelir” derken şimdilik online satış planlamadıklarını da ifade etti.