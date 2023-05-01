MG4 iddialı geldi

Volkan DEMİRKUŞAK

Lansman dönemi tam gaz devam ediyor ve markalar elektrik­li modellerini bir bir getir­meye devam ediyor. Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, MG’nin %100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, marka­nın son yeniliği ve bu yıl yakla­şık 2 bin adet satılacak. MG4 tam elektrikli olarak 969 bin TL’lik fiyatla Türkiye’de.

Saic bünyesinde güçlenen ve Avrupa’da çok ciddi satış rakamlarına ulaşan MG’nin Türkiye hedefleri de büyük. MG4 de Comfor ve Luxury ol­mak üzere iki donanım, 350 ve 435 km menzil alternatif­leriyle geliyor. MG4 Elect­ric, sırasıyla 170 (Comfort) ve 204 HP güç sunarken 7 yıl batarya ve araç garantisi de sunuyor. Doğan Trend Oto­motiv Genel Müdür Yardım­cısı Tibet Soysal, ZSEV’den sonra MG4 ile ürün gamla­rını geliştirdiklerini vurgu­ladı.

MG4’ün 80’den fazla ül­kede satılması ve toplamda 150.000 adetlik rakamı geç­mesi de beklentiler arasında. Comfort; 51 kWsa bataryaya, WLTP döngüsünde 350 km menzile ve arkada konum­landırılan 125 kW (170 PS) gücünde elektromotora sa­hip. MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya ve 150 kW (204 PS) gücünde bir elektro­motorla donatılıyor. Bu mo­tor, WLTP’ye göre 435 km; şe­hir içi kullanımlarda ise 577 km’ye kadar menzil sunuyor. MG4 Electric’in en önem­li özelliklerinden biri de 28 dakikada %10’dan %80’e çok hızlı şarj olabilmesi.

Depremde umut oldu

Yaşadığımız acı deprem­de de elektrikli otomobille­rin farklı bir özelliğini bizle­re göstermiş oldu. V2L olarak adlandırılan sistem ile artık her yerde enerji paylaşıla­bilecek. Bataryadaki elekt­rik enerjisi kablo yardımıy­la enerjiye dönüşüyor, ay­dınlatma, ısıtma, elektikli cihazların kullanılmasında destek oluyor. Kamp seven­lere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknoloji­si ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabil­mek, aynı anda su ısıtıcısı ve­ya elektrikli ocak kullanmak mümkün.

MG4’ün dikkat çe­ken bir diğer özelliği de sını­fının en ince bataryasını kul­lanıyor oluşu. Bu, teknoloji­nin yöneldiği alan açısından önemli. Batarya yaklaşık 11 mm. Yani bir içecek kutusu kadar. MG4’ün sürüş özel­liklerine de değinecek olur­sam, sessiz konforlu sürüşü beğendim. İç mekandaki mal­zemeler genelde sert plastik, 7 inçlik gösterge ekranı biraz küçük. Baş ve diz mesafesi ol­dukça cömert. Yalıtımı da be­ğendim. Otomobil gücünü ar­ka tekerleklerden yola aktarı­yor. Dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto üze­rinden akıllı telefonları, çe­şitli araç işlevlerini, sürüş profillerini, klimayı ve şarj yönetimini bir araya toplar­ken sürücüye güncel olarak sürüşe bağlı detaylı hesapla­malar sonucunda elde edilen batarya doluluğu ve menzil bilgilerini sunuyor.

Test sürüşü sonrasında Do­ğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ile biraz soh­bet etme imkanı bulduk.

Avrupa’dan hızlı büyüyor

Dağtekin, “Avrupa’da da MG'nin büyüme hızı ölçül­müş. Yani Avrupa’ya girip de en hızlı büyüyen marka şu ana kadar. Gerçekten çok hızlı. Bir önceki seneye göre toplam sa­tışları ikiye katlamış durum­dalar. Bunun yüzde 50 civarı İngiltere'den geliyor. Büyü­me hızı olarak Avrupa'nın en hızlısı şu ana kadar giren mar­kalardan büyüme olarak ama biz Türkiye'de Avrupa ortala­masından ya da İngiltere’den daha hızlı büyüyoruz. Yani biz ilk çeyrekte 6,5 kat büyüdük” dedi.

Saic’in çok güçlü olduğu­nu pazara kararlı girdiklerini fakat keyfi vergi değişimleri­nin işleri zora soktuğunu söy­leyen Dağtekin, “Çok çabala­dık, pazarın kuvvetli olması için kuralların sürekli değiş­memesi lazım. Kuralı değişen ülkeye yatırım zor gelir” der­ken şimdilik online satış plan­lamadıklarını da ifade etti.