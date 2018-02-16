Motosiklet tutkunları İstanbul’da buluşuyor

16 Şubat 2018

Aysel YÜCEL

Her yıl yüzbinlerin akın ettiği, motosiklet sezonunun açılış organizasyonu olarak görülen Motobike Istanbul, 10. kez kapılarını açacak. Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Şubat 2017’de toplam 265 katılımcının dünyanın dört bir köşesinden gelen 100 bini aşkın ziyaretçi ile buluştuğu fuara bu yıl da yüksek katılım bekleniyor. Honda, Yamaha, Suzuki gibi global devlerin yanı sıra yerli üreticilerin de en yeni modellerinin sergileneceği fuarda, yaşam tarzı haline gelmiş motosiklet markalarından Harley Davidson ve son yıllarda macera tutkunları tarafından hayranlıkla izlenen BETA gibi yeni katılımcılar da yer alacak. Fuar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile benzersiz bir etkinliğe dönüşecek. Ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere, etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak.

Gösteri alanında ise Rok Bagoros ve Birkan Polat motosiklet gösterileri ile ziyaretçilere yine heyecan dolu anlar yaşatacaklar. Ayrıca, ödüllü “gymkhana” yarışları da dört gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanı ise yine meraklılarını bekliyor. Motobike Istanbul bilet satışında erken dönem indirimli fiyat avantajı devam ediyor. Bu yıl yine öğrenci ve kadınlara özel olarak, Perşembe ve Cuma günleri fuar biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuldu. Ziyaretçiler satın aldıkları her biletle, 10. yıla özel sürpriz hediyeler kazanma fırsatını da yakalayacak. Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.

Fuarın anasponsoru Aytemiz oldu

Motorcu Dostu İstasyon konsepti ile geçtiğimiz yıl önemli bir projeye imza atan Aytemiz, fuarın da ana sponsoru oldu. Fuar boyunca, ziyaretçilerin kasklarını ve montlarını emanet edeceği dolapları da ücretsiz olarak kullanıma sunacak olan Aytemiz’in standını ziyaret edenleri küçük sürprizler de bekliyor. Araçtan inmeden ödeme yapılmasını sağlayan ‘Motordan Öde’ özelliğine sahip Aytemiz Kart’ları bunlardan biri. Fuar boyunca ilk bin kişiye verilecek bu kartlarda motosiklet kullanıcılarına, yapacakları yakıt alımlarında kullanabileceği 10 TL tutarında hediye puan da sunulacak. Türkiye’de motosikletlileri bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve kullanıcılarının hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini ve yılın ikinci yarısında tüm motosiklet kullanıcılarını önceleyecek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Yamaha yine çok iddialı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl yenilenen ürün gamı merakla beklenen Yamaha, 2018 sezonunun modellerini fuarda meraklıları ile buluşturacak. Motosikletin Japon üreticilerinden Yamaha sergileyeceği 2018’in modelleri; yenilenen Max Ailesi, MT serisinin yeni modelleri, yeni Tracer 900, Tracer 900GT, XSR 700 ve XSR 900’ün yeni renkleri ile fuarın en çok ziyaret edilen standlarından biri olmayı hedefliyor. Farklı yaşam stillerine ve hayat görüşüne sahip modelleriyle dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Yamaha, Japon teknolojisinin üstün özelliklerini ve tasarım gücünü bu yıl da yeni modellerinde ortaya koymayı amaçlıyor.

Honda'dan 9 yeni model

Honda, 2018’de pazara sunacağı 5’i tamamen yeni dördü yenilenmiş toplamda 9 yeni modelini Motobike 2018 Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor. 2017 yılı pazar liderliğini de Motobike 2018 Fuarı’nda kutlayacak olan Honda, motosiklet severleri ağırlayacağı standında iddialı sürprizlere yer verecek. Honda, amiral gemisi modeli GL 1800 Gold Wing’in yanı sıra, baştan aşağı yenilediği CB125R, CB250R, Africa Twin Adventure ve CB125F modellerini baştan aşağı yenilenmiş halleriyle fuarda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Öte yandan şirke, neredeyse rekabet ettiği tüm segmentteki modellerinin yenilenmiş versiyonlarını da fuarla birlikte motosiklet severlerin beğenisine sunacak. Honda NC750D INTEGRA, NC750S, NC750X ve X-ADV modelleri de yenilenen versiyonlarını da Türkiye’de ilk kez sergileyecek.

Suzuki'den model çıkartması

Motosiklet dünyasının tecrübeli markalarından Japon üretici Suzuki, 22-25 Şubat 2018 arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Motobike fuarında bu yıl da heyecan verici yeniliklere sahne olacak. Supersport sınıfının en yeni üyesi, Street sınıfında dengeleri değiştirecek en yeni Suzuki modelleri fuarda markanın tutkunlarıyla buluşacak. Suzuki V-Strom 250/ABS, Suzuki V-Strom 650/ ABS,Suzuki GSX-S 125/ABS, GSX-S 750/ABS, Suzuki GSX-R 125/ABS ve Suzuki GSX-R 1000R/ ABS modelleriyle teknik özellik, kalite, güç ve verimlilik anlamında iddialı olan Suzuki, bu yıl da Motobike fuarında motosiklet tutkunlarının gözdesi olmayı hedefliyor.

Super Soco Türkiye pazarına sunuluyor

Türkiye Motobike İstanbul 2018 fuarında yeni bir elektrikliyle tanışacak. Yeni nesil lityum iyon pillerden oluşan çift batarya ile 200 km’ye, tek batarya ile de 100 km’ye kadar yol yapabilen Super Soco motosikletleri, Kuralkan Motorlu Araçlar tarafından Türkiye pazarına sunuluyor. Elektrikli motosikletlerde devrim niteliğindeki yüksek teknoloji ile üretilen “Super Soco’nun” TS ve TC olmak üzere 2 modeli 22-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul fuarında ilk kez motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. 17 inçlik arka tekeri içine entegre edilmiş Bosch marka elektrik motoru ve LG, Panasonic ve Samsung marka yüksek teknolojili bataryalar ile 2400 W güç üreten Super Soco modelleri 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.





