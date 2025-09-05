Motovale 15 yıldır güvenli sürüşe öncülük ediyor

2009 yılında araç sahiplerine güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak amacıyla hizmete başlayan Motovale; yorgunluk, yoğunluk, zamansızlık gibi nedenlerle araç kullanamayacak durumda olan kullanıcılara; kendi araçlarında, profesyonel ve güvenilir şoförleri ile kişisel konforu ön planda tutan bir hizmet sunuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’da hizmet veren Motovale, şehir içi ve şehir dışı fark etmeksizin anlık ya da planlı bir rezervasyon talebi ile kullanıcıyı bulunduğu yerden alarak gitmek istediği noktaya ulaştırıyor.

MOTOVALE "Cebindeki Şoför" mottosu ile süreçlerini mobil aplikasyonuna taşıyarak taleplere birkaç saniye içinde yanıt veriyor. Kullanıcı dostu uygulama ile şoför, güzergâh ve ödeme süreçleri uçtan uca dijital olarak takip edilebiliyor. Kullanıcılar, yolculuk sonunda ödemelerini güvenli bir altyapı üzerinden tamamladıktan sonra puanlama ve yorum yaparak görüşlerini paylaşabiliyor.

Trafik güvenliğine katkı sağlıyor

Türkiye'de Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2023 verilerine göre, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 5 -6’sı alkollü araç kullanımı nedeniyle meydana geliyor. Motovale, özellikle alkollü araç kullanmanın riskine dikkat çekerek hem bireysel farkındalığı artırıyor, hem de trafik güvenliğine katkı sağlıyor.

İhtiyaçları doğrultusunda kullanıcılara kişiselleştirilmiş yolculuk deneyimi sunan hizmet kapsamında; çocukların okul veya sosyal etkinliklere ulaşımı, yaşlı bireyler için şehirlerarası ulaşım ve havalimanı ulaşımları gibi farklı kullanım senaryolarına çözüm yaratıyor. Kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan Motovale tüm yolculukları sigortalı olarak gerçekleştiren tek firma olarak dikkat çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana 22 bin kullanıcısına, 60 bin yolculuk ile 1 milyon kilometrenin üzerinde sürüş hizmeti sunan Motovale, 15 yıllık deneyimiyle verdiği hizmetin ötesine geçerek Türkiye’de sorumlu sürüş alışkanlıklarını destekleyen öncü bir yapı haline geldi.

"Teknolojik altyapımızı kuvvetlendirmek önceliğimiz"

Motovale kurucusu Tunç Akdoğan, 15 yıllık yolculuğu şu sözlerle anlattı:

“Motovale’yi kurarken yalnızca bir ulaşım hizmeti sunmayı değil, insanların hayatlarında güvenli yolculuğu bir standart haline getirmeyi hayal ettik. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bu hayalin toplumda karşılık bulduğunu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı.

15 yıldır aynı inançla çalışıyor, müşterilerimizi eğitimli şoförlerimizle eşleştirerek güvenli sürüşün keyfine varmalarını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu vizyonla daha fazla insana ulaşmayı, güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmayı, hem bireysel kullanımla hem de kurumsal iş birlikleriyle Motovale’yi küresel ölçekte bir model haline getirmeyi hedefliyoruz.

Motovale olarak teknolojik altyapımızı kuvvetlendirmek her zaman önceliğimiz. Sektörde, teknolojiyi süreçlerine bu kadar dâhil eden tek kurumuz. Yıl sonuna kadar Dubai’de hizmet vermeyi planlıyoruz. Yatırımcılarımız ile birlikte özellikle hizmet bölgelerimizde büyümeyi ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak süreçlerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz."

Hizmet ağını genişletiyor

Motovale, bireysel kullanıcılarının yanında kurumsal iş birlikleriyle de hizmet ağını genişletiyor. Garanti BBVA American Express kullanıcılarına kart sınıfına göre yüzde 25’e varan indirim fırsatları sunulurken, birçok kurumsal firma ile iş birlikleri yürütülüyor.

Motovale; Boyner, Doğuş Teknolojileri, Immuneks Farma, Apple gibi Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmalarının çalışanlarına özel indirimli hizmet sunarken; Allianz Partner’de tedarikçi olarak yer alıyor. Ray Sigorta ise Kasko poliçelerinde yılda bir defa Motovale hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

2026 yılı hedefleri arasında gündüz hizmetleri kapsamını geliştirmek olan Motovale, WittyCar Filo Yönetim ile yeni bir çözüm ortaklığı geliştirme sürecinde.