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Nissan, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik faaliyet zararı açıkladı

Nissan Motor Co., ABD’deki ithalat vergilerinin ve düşük satış hacimlerinin etkisiyle dört yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez çeyreklik faaliyet zararı açıkladı.

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Nissan, dört yıl sonra ilk kez çeyreklik faaliyet zararı açıkladı
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ABD’deki ithalat vergileri ve düşük satışların etkisiyle Nissan, nisan-haziran döneminde 79,1 milyar yen faaliyet zararı açıkladı. Zarar, beklentilerin altında kaldı.

Şirket, nisan-haziran döneminde 79,1 milyar yen (yaklaşık 534,6 milyon dolar) faaliyet zararı bildirdi.

Bu rakam, piyasa beklentisi olan 123,9 milyar yenlik zararın altında gerçekleşti.

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Kaynak: ForInvest