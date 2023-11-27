Nissan, İngiltere'de üç modelinin elektrikli versiyonunu üretecek

Bu çerçevede Nissan’ın amiral gemisi olarak nitelendirilen Nissan Qashqai, JUKE ve LEAF modellerinin tamamen elektrikli versiyonları üretilecek. Sıfır emisyonlu bir gelecek hedefine odaklanan Nissan’ın üretim planı ise, Sunderland'deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç gigafabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak.

Proje sadece Qashqai ve JUKE crossover'larının gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayıp, yeni nesil Nissan LEAF’in de İngiltere'de üretilmesini içeriyor. Hem araç hem de batarya üretimi ise, Nissan'daki rüzgar ve güneş çiftliklerini içerecek ve Nissan ve komşu tedarikçilerine yüzde 100 yenilenebilir elektrik sağlama kapasitesine sahip olacak EV36Zero Microgrid tarafından desteklenecek.

Nissan’ın üç modelinin elektrikli versiyonlarını üreteceği açıklaması, Avrupa'daki tüm yeni otomobillerinin tamamen elektrikli olacağını ve Avrupa'daki binek otomobil serisinin 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli olacağını doğrulamasının ardından geldi. Nissan'ın bu yeni yatırımı, tesis ve üretim süreci iyileştirmeleri, eğitimler dahil olmak üzere iki yeni modelin Ar-Ge ile üretimi için Birleşik Krallık'taki operasyonlarına ve daha geniş tedarik zincirine 1,12 milyar sterline kadar yatırım içeriyor.

Bu yatırımlar, Nissan'ın EV36Zero'nun ilk aşamasında gelecekteki ilk EV için açıkladığı 423 milyon sterlinlik yatırımı takip ediyor. Model isimleri, teknik özellikler ve lansman tarihleri de dahil olmak üzere üç model hakkında daha fazla bilgi ileride açıklanacak. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Hükümeti, Nissan liderliğindeki 30 milyon sterlinlik bir ortak proje için 15 milyon sterlinlik bir fon sağladı.

Cranfield, Bedfordshire'daki Nissan Teknik Merkezi'nin (NTCE) teknik uzmanlığını ve Ar-Ge sıfır emisyonlu araç kapasitesini güçlendirecek ve gelecekteki araç modellerinde Birleşik Krallık'ta ek Ar-Ge yatırımı sağlama fırsatlarını artıracak. Nissan'ın 2050 mali yılına kadar ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olma hedefini destekliyor.

Nissan Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, "Heyecan verici, elektrikli araçlar, karbon nötrlüğüne ulaşma planlarımızın merkezinde yer alıyor. EV36Zero projesi, İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland fabrikamızı gelecek vizyonumuzun merkezine koyuyor. Bu, Birleşik Krallık ekibimizin geleceğin araçlarını tasarlayacağı ve üreteceği anlamına geliyor ve bu da bizi Nissan için Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru yönlendiriyor" açıklamasını yaptı.