Nissan’dan finans çözümleri

Otomobil almak sadece otomo­bil almak değil ülkemizde. Ma­alesef kredi koşulları finansman her şeyden önemli.

Nissan Türki­ye, Garanti BBVA ile birlikte müş­terilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek amacıyla Nissan Financi­al Services”i hayata geçirdi. Türki­ye’nin en yenilikçi, istikrarlı, güve­nilir ve konusunda en iyi hizmet ve­ren otomobil finansman çözümleri arasında olmayı hedefliyor.

1 Nisan 2023 tarihi itibari ile Tür­kiye’de faaliyetlerine başlayacak “Nissan Financial Services”, kişile­re özel ödeme planı, minimum for­malite ve sürekli değişkenlik göste­ren pazar koşullarında sonuç odaklı hizmet anlayışı ile sektörde diğer rakiplerinden farklılaşmayı amaç­lıyor.

Nissan Türkiye Genel Müdü­rü Charbel Abi Ghanem; “Nissan sahibi olmak isteyen herkese hi­tap edeceğimiz bir iş birliğine imza atıyoruz” dedi. Nissan Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip ver­siyonu 280.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanıyla sunuluyor. Ga­ranti BBVA Genel Müdür Yardımcı­sı Murat Çağrı Süzer, “Nissan Tür­kiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birli­ği sayesinde, Bayiden Anında Kredi (BAK) sistemimiz aracılığıyla yet­kili satıcıların araç satış sürecini ol­dukça kolaylaştıracağız” dedi.