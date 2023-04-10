Nissan’dan finans çözümleri
Nissan Türkiye, Garanti BBVA ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek amacıyla Nissan Financial Services”i hayata geçirdi.
Otomobil almak sadece otomobil almak değil ülkemizde. Maalesef kredi koşulları finansman her şeyden önemli.
Nissan Türkiye, Garanti BBVA ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek amacıyla Nissan Financial Services”i hayata geçirdi. Türkiye’nin en yenilikçi, istikrarlı, güvenilir ve konusunda en iyi hizmet veren otomobil finansman çözümleri arasında olmayı hedefliyor.
1 Nisan 2023 tarihi itibari ile Türkiye’de faaliyetlerine başlayacak “Nissan Financial Services”, kişilere özel ödeme planı, minimum formalite ve sürekli değişkenlik gösteren pazar koşullarında sonuç odaklı hizmet anlayışı ile sektörde diğer rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.
Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem; “Nissan sahibi olmak isteyen herkese hitap edeceğimiz bir iş birliğine imza atıyoruz” dedi. Nissan Qashqai’nin e-POWER teknolojisine sahip versiyonu 280.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanıyla sunuluyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Nissan Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Bayiden Anında Kredi (BAK) sistemimiz aracılığıyla yetkili satıcıların araç satış sürecini oldukça kolaylaştıracağız” dedi.