ODMD ağustos verilerini açıkladı: Otomobil satışları arttı, hafif ticaride düşüş var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 artışla 101.650 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 18,7 artışla 82.215 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,77 azalarak 19.435 adette kaldı.

10 yıllık ortalama üzerinde

Pazar, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 60 büyüdü. Otomobil pazarı ortalamaya göre yüzde 70,6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 26,8 artış gösterdi.

Ocak-Ağustos’ta yüzde 7,24 artış

Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 7,24 artarak 817.345 adede ulaştı.

Otomobil satışları: 654.413 adet (yüzde 8,05 artış)

Hafif ticari araç satışları: 162.932 adet (yüzde 4,1 artış)

Segment ve gövde tipi dağılımı

Segmentlere göre: Pazarın yüzde 81,9’unu A, B ve C segmentleri oluşturdu. C segmenti 366.708 adetle yüzde 56 pay aldı.

Gövde tipine göre: SUV’lar yüzde 62,8 pay ve 410.891 adet satışla lider oldu. Sedanlar yüzde 22,1 pay, Hatchback modeller yüzde 14,2 pay aldı.

Motor ve yakıt tipine göre

Benzinli: 304.618 adet (yüzde 46,5 pay)

Hibrit: 172.366 adet (yüzde 26,3 pay)

Elektrikli: 120.857 adet (yüzde 18,5 pay)

Dizel: 52.253 adet (yüzde 8 pay)

Otogazlı: 4.319 adet (yüzde 0,7 pay)

Elektrikli otomobil satışları güç kazandı. 160 kW altı elektrikliler yüzde 106,6 artışla yüzde 13,5 pay, 160 kW üstü elektrikliler ise yüzde 285,9 artışla yüzde 5 pay aldı.

Emisyon ve motor hacmi

120-140 gr/km emisyon: 198.085 adet (yüzde 30,3 pay)

<100 gr/km emisyon: 166.277 adet (yüzde 25,4 pay)

1400cc altı motor: yüzde 33,2 pay

1400-1600cc arası: yüzde 21,2 pay

1600-2000cc arası: yüzde 0,6 pay

2000cc üstü: yüzde 0,2 pay

Hafif ticaride Van lider

Hafif ticari araçta en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 73,4 pay ve 119.673 adet satışla Van oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 9,9 payla ikinci sırada yer aldı.