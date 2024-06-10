OİB Başkanı Çelik, Çin otomobillerine ek vergi kararını değerlendirdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Çin'den ithal edilen binek otomobillere yönelik ilave gümrük vergisi kararının dış ticaret dengesine olumlu katkı sunacağını belirterek, "Ülkeler yerli üretimin desteklenmesi ve yerli araçların pazar payının korunması için benzer düzenlemeler getiriyorlar. Yapılan düzenleme ülkemizde üretilen araçların rekabetçiliğini artıracak, yerli üretimi teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı olan Çelik, Ticaret Bakanlığının, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Çelik, 8 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin'den ithal edilen binek otomobiller için ilave gümrük vergisinin kapsamının genişletildiğini aktardı.

Mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık ilave gümrük vergisinin tüm yakıt tiplerindeki araçlar için uygulanacağını belirten Çelik, "Bu düzenlemenin öncelikle dış ticaret dengemize olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. Otomotiv endüstrisinde uzun bir aradan sonra 2023 yılında dış ticaret açığı vermiştik. Bunun temel nedenlerinden birisi de Çin'den artan binek otomobil ithalatımızdı. Çin'den binek otomobil ithalatımız 2021 yılında 111 milyon dolar, 2022 yılında 178 milyon dolarken 2023 yılında 1 milyar 264 milyon dolara yükselmiştir. 2024 yılı ilk dört ayında da 540 milyon dolar olmuştur. Dolayısıyla son dönemde Çin'den artan binek otomobil ithalatı dış ticaret dengemize olumsuz yansımaktadır. Düzenlemenin bir ay sonra devreye girmesiyle bu rakamların düşeceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Çin menşeli araçlara ilave gümrük vergisi uyguladığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"AB de benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ülkeler yerli üretiminin desteklenmesi ve yerli araçların pazar payının korunması için benzer düzenlemeler getiriyorlar. Yapılan düzenleme ülkemizde üretilen araçların rekabetçiliğini artıracak, yerli üretimi teşvik edecektir. Bir milyonluk iç pazara sahip ve bunun çok üzerinde bir potansiyel barındıran ülkemiz otomotiv pazarında yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından da getirilen düzenleme önemli rol oynayacaktır. Çinli markalar Türkiye pazarında çok kısa sürede önemli pazar paylarına ulaştılar. Ülkemizdeki pazar potansiyelini gördüler. Türkiye'ye yapacakları yatırımlarla hem Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendirebilirler hem de başta Avrupa olmak üzere yakın coğrafyamıza gümrük vergisiz ihracat yapabilirler"