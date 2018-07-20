Ömer Koç: Tofaş en kuvvetli döneminde

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da gecede yaptığı konuşmada ,“Tofaş, iç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştü. Pek çok başarıya imza attı. Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz, Doblo, Fiorino ve Egea projelerinin başarıları ile birleşince Türkiye’de en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştirmemize yol açtı. En önemlisi ürün ve hizmetlerimizle, Türkiye ve dünyada milyonlarca kişinin yaşamlarının bir parçası olduk. Kuşkusuz, başarılar, yalnızca rakamlarla ifade edilemez. Tofaş olarak, yıllardır spordan kültür, sanat ve eğitime kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumsal sorumluluk projelerimizle geleceğe de yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi, en iyi bildiğimizi, üretirken öğrendiklerimizi toplumla paylaşıyoruz” dedi.

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