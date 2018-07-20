Ömer Koç: Tofaş en kuvvetli döneminde
450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş, 50. yılını kutluyor. Ömer M. Koç, Tofaş'ın bir sanayi devine dönüştüğünü ve tarihinin en kuvvetli zamanını yaşadığını söyledi.
Aysel YÜCEL
Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında temeli atılan Tofaş, 50’nci yılını, İstanbul’da düzenlenen bir davet ile kutladı.
Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen geceye Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve FCA EMEA Başkanı Alfredo Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun yanı sıra Koç Topluluğu ve Tofaş’ın üst düzey yöneticileri, Tofaş bayi ve tedarikçileri, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katıldı.Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri.
Son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş’ın 50’nci yıl kutlamasında konuşan Ömer M. Koç, “Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Türk insanını otomobil sahibi yapma’ vizyonu ile Tofaş’ın temelleri atıldı. Şirketimiz, 50 yıllık yolculuğu boyunca, ülkemizin otomotiv sektörünün gelişiminde önemli rol oynadı. Ülkemizi küresel ölçekte başarıyla temsil ediyor.Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu. Koç Topluluğu’nun lokomotif şirketlerinden biri olan Tofaş, önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. Koç Holding ve Fiat’ın uzun yıllara dayanan ortaklığıyla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da büyümesini başarıyla sürdüreceğine inancımız tam” diye konuştu.
“Artık dünyaya ürün geliştiren bir şirket"
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da gecede yaptığı konuşmada ,“Tofaş, iç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştü. Pek çok başarıya imza attı. Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz, Doblo, Fiorino ve Egea projelerinin başarıları ile birleşince Türkiye’de en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştirmemize yol açtı. En önemlisi ürün ve hizmetlerimizle, Türkiye ve dünyada milyonlarca kişinin yaşamlarının bir parçası olduk. Kuşkusuz, başarılar, yalnızca rakamlarla ifade edilemez. Tofaş olarak, yıllardır spordan kültür, sanat ve eğitime kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumsal sorumluluk projelerimizle geleceğe de yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi, en iyi bildiğimizi, üretirken öğrendiklerimizi toplumla paylaşıyoruz” dedi.