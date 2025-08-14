Ön siparişler başlıyor: Togg'un yeni modeli T10F uzun menziliyle geliyor!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli olan fastback tasarımlı yeni T10F modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Yeni model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzile sahip olacak.

Togg, ilk modeli olan T10X SUV ile büyük başarı elde etmişti.

Ön siparişler eylül ayında başlayacak

T10F, sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Model, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanlarıyla da ön plana çıkıyor.

Togg'un söz konusu ikinci modeli, eylül ayında ön siparişe sunulacak.

600 kilometreye varan menzil

Model, iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak ve tam şarjla 600 kilometreye kadar menzil sağlayacak.

Ayrıca, hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya, 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

Sürüş güvenliği ön planda tutuldu

T10F'de sürüş güvenliği ve konfor da ön planda tutuldu. Model, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansını ölçen Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı hedefleecek şekilde tasarlandı.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de kullanıcılara güvenli bir yolculuk vadediyor.

Kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisiyle T10F, enerji aktarabilecek.