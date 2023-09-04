Opel Astra Elektrik Türkiye'de satışa sunuldu

Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL'lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan Opel Astra Elektrik'in, eylül ayı itibarıyla Türkiye satış başlangıç fiyatları da açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; 7 farklı renk seçeneği ve Ultimate donanım seviyesiyle Opel Astra Elektrik'in başlangıç fiyatı 1 milyon 599 bin 900 TL olarak belirlendi.

Opel Astra Elektrik, eylül ayına özel olarak, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarındaki E-şarj kartı hediyesi gibi avantajlarla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli altyapısıyla sıfır emisyonlu Astra Elektrik'teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork'a sahip.

Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve hızlanma deneyimi yaşatıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor. Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirildi. Bu sayede otomobilin iç kısmında yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu.