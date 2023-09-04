Opel'den sonbaharda düşük faizli kredi olanakları

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 880 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla birlikte 1 milyon 239 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek olanaklarla sahip olabiliyor.

Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte 100 bin TL takas desteği ile 1 milyon 698 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli Opel modellerinde sonbahara özel ayrıcalıklar

2024'ten itibaren tüm modellerinde elektrikli bir versiyon sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce "Şimşek" logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 226 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla beraber 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 493 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Corsa Elektrik ve Mokka Elektrik modelleri, en üst version olan Ultimate donanım seviyesinde tek donanım ile müşterilere sunuluyor. Cesur ve yalın tasarımına ek olarak performansıyla da dikkati çeken ve eylül itibarıyla ülkemizde satışa sunulan Opel Astra Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin 000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde, eylül ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor.

Yeni Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla 1 milyon 592 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modelleri de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Combo Cargo 715 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Ayrıca, Vivaro Cargo 1 milyon 4 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van 1 milyon 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.