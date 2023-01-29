Opel'in sportif elektrikli modeli yeni Astra GSe, otomobilseverlerin karşısına çıkıyor

Opel'den yapılan açıklamaya göre, güçlü, dinamik ve elektrikli yeni Opel Astra GSe, yeniden yollara çıkan efsanevi "GSe" kısaltmasını kullanan ilk Opel modellerinden biri olmasıyla dikkati çekiyor. Opel'in devam eden elektrikliye geçiş hamlesine uygun olarak, 3 harften oluşan kısaltma artık "Grand Sport electric" anlamına geliyor ve "Şimşek" logolu markanın dinamik, elektrikli modellerine yönelik yeni alt markasını temsil ediyor. İleri teknoloji ürünü şarj edilebilir hibrit versiyonlar, sportif ama aynı zamanda çevre bilinci ile hareket eden sorumlu sürücülerin beklentilerine cevap veriyor. Yüksek performans, sportif şasi ve elektrikli güç-aktarma sistemi ile emisyonsuz sürüş sunan yeni Astra GSe, yine kendi sınıfında standartları belirliyor.

Yeni GSe modellerinde olması gerektiği gibi Astra Gse, 18” alaşım jantlar ve karakteristik GSe ön tampon ile yollara çıkıyor. GSe versiyonuna özel performans tipi koltuklar, sürücü ve ön yolcunun araca tamamen entegre hissetmesini sağlıyor. İleri teknoloji ürünü Opel sürüş destek sistemleri ise bu paketi tamamlıyor. Opel "GSe" logosu, Opel Commodore GS/E ve Opel Monza GSE örneğinde olduğu gibi "Grand Sport Enjenksiyon" kelimelerinin kısaltması olurken, GSe artık Opel'in alt markası ve ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor ve "Grand Sport electric" anlamına geliyor.

GSe şasi ve gelişmiş şarj edilebilir hibrit

4 silindirli ve 1,6 litre hacimli benzinli motor 133 kW/180 HP güç üretiyor. Benzinli motoru 81,2 kW/110 HP elektromotor destekliyor. Böylece ortaya 165 kW/225 HP sistem gücü ve maksimum 360 Nm tork çıkıyor. Tüm bu verilerle yeni Astra GSe, sınıfının standartlarını belirliyor. 5 kapılı hatchback model 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede hızlanıyor ve 235 km/s (Tamamen elektrikli 135 km/s) maksimum hıza ulaşıyor. Bununla birlikte 12,4 kWs lityum-iyon batarya sayesinde Astra GSe, WLTP'ye göre yerel olarak 64 kilometreye kadar emisyonsuz yol katedebiliyor. Yeni Astra GSe'de, 3,7 kW entegre şarj cihazı standart olarak geliyor. 22 kW duvara entegre şarj modülü ile yaklaşık 2 saatte tam şarj olabiliyor.

Yeni modeller, aynı zamanda sürücü odaklı kurulum noktasında çıtayı en yukarıya çıkartıyor. Diğer Astra versiyonlarıyla karşılaştırıldığında GSe versiyonları; çok daha çevik ve çok daha hassas sürüş özellikleri sergiliyor, direksiyon, süspansiyon ve frenler sürücünün emirlerine anında yanıt veriyor.

Alman otomobil üreticisi, yeni Opel Astra GSe versiyonlarını 10 milimetre alçaltılmış özel bir şasi ile donatarak performans odaklı sürüş özellikleri elde ederken, yakın rakipleriyle karşılaştırıldığında viraj alırken, fren yaparken ve her Opel gibi yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde üstün denge sunuyor.

Direksiyonun sportif kurulumu da GSe'ye özel tasarlandı. Ön ve arka süspansiyonun yayları ve yağ dolgulu amortisörleri, sadece dinamik sürüş için değil, aynı zamanda sürüş konforu için de özel olarak ayarlandı. Amortisörler, KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, düşük frekanslarda (gövde kontrolü) ve yüksek frekanslarda (süspansiyon kontrolü) farklı sönümleme karakteristikleri sağlıyor.

GSe versiyonlarına özel ESP ayarları, dinamik sürüş özelliklerini destekleyen bir karakteristik sunuyor.

Yeni nesil Opel Astra, markanın cesur ve yalın tasarımını ifade ediyor. İmza niteliğindeki GSe tasarım unsurları ise ona daha da çekici bir görünüm kazandırıyor. Tamamen elektrikli Manta GSe'den esinlenen elmas kesim siyah 18” hafif alaşım jantlar kadar özel ön tampon, ön cephe ve bagaj kapağındaki GSe logosu dışarıdan bakıldığında dinamik GSe karakterini yansıtıyor.

Performansla birlikte konforda standart

AGR sertifikalı Alcantara GSe performans koltukları iç mekandaki sportif tutkuyu vurguluyor. Koltuklar, dinamik sürüş sırasında sürücü ve ön yolcuyu iyice kavrayarak sararken, koltukların rahat ve sırt dostu tasarımı omurgaları koruyor. Performans tipi koltuklar sadece GSe'ye özel değil. Opel'in uygun fiyata üstün koltuk ergonomisi sunma geleneğini daha da ileriye taşıyorlar. Isıtmalı direksiyon ve koltuklar, soğuk kış günlerinde konforu destekliyor.

İleri teknoloji sürüş destek sistemleri, Opel'in güncel Astra'da sunduğu tüm donanımları kapsıyor. Astra GSe, standart olarak; araç, yaya ve bisikletli algılayabilen radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi ile şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve gelişmiş kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip Intelli-Drive 1.0 sistemi ile yollara çıkıyor. Ön-arka park sensörü ve Intelli-Vision 360o çevre görüş kamerası manevra yaparken sürücüyü destekliyor. Ayrıca, GSe kullanıcıları, Pure Panel Pro'ya entegre 10” gösterge ekranı ve 10” multimedya ekranı ile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemi ile gelişmiş bağlanabilirliğin keyfini sürebiliyor. Uyumlu akıllı telefonlar için orta konsolda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.