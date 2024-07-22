Otomobil piyasasında reel fiyatlarda düşüş sürüyor: Hem arz hem de satılan otomobil sayısı azaldı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göre otomobil talep endeksi mayısa kıyasla yüzde 13,8; geçen yılın haziran ayına kıyasla ise yüzde 14,8 daha düşük oldu. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 3,1 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının azaldığı göze çarpıyor. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” ise geçen aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 23,7 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 12 aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi mayısa kıyasla yüzde 2,2 azalarak 171,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. 2023 mayısta yüzde 47,9’a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran’da yüzde -41,4’e geriledi.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı azalış

Ortalama otomobil fiyatları bir miktar düştü. Mayısta 875 bin 959 TL olan ortalama otomobil fiyatı haziranda 871 bin 156 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş de devam ediyor. Mayıs’ta yüzde 12,6 olan yıllık artış oranı haziranda yüzde 0,6’a geriledi.

2023 Kasım - 2024 Mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi 2024 Nisan’da uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Talep endeksi nisan ayının aksine mayısta yükselse de hazirandaki uzun bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 13,8; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 14,8 düştü.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı azaldı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu azalışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 7,8; satılan otomobil sayısının ise yüzde 23,5 azaldığı görülüyor.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı geçen ayın aksine uzadı. 2024 Haziran verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 23,7 gün oldu.