Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,6 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,7 artarak 64 bin 41, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.

10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 131,2, otomobil pazarı yüzde 147,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 82,9 büyüdü.

Pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40 bin 279 adetle yüzde 62,9 pay, B segmenti otomobiller 16 bin 862 adetle yüzde 26,3 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV otomobiller (yüzde 52,6 pay, 33 bin 705 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 30,3 pay ve 19 bin 407 adet satışla sedan, yüzde 15,3 pay ve 9 bin 827 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 41 bin 212 adetle yüzde 64,4 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8 bin 55 adetle yüzde 12,6 pay, elektrikli otomobil satışları 3 bin 973 adetle yüzde 6,2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56,5 artarak yüzde 76,9, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31,5 artarak yüzde 0,7, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 65,9 artarak yüzde 0,2 paya sahip oldu.

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 20 bin 867 adetle yüzde 32,6, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 15 bin 169 adetle yüzde 23,7 paya ulaştı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 55 bin 902 adetle yüzde 87,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 8 bin 139 adetle yüzde 12,7 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 71,1 pay ve 11 bin 136 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 14,4 pay ve 2 bin 249 adetle 2. sırada yer aldı.