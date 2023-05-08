Otomobilde stok yapanın yetki belgesi iptal edilecek
Otomotivde uzun zamandır şikayet konusu olan ‘stokçuluğa’ yetki belgesi iptali cezası çıktı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt düzenlemeyi tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi açısından olumlu karşıladıklarını söyledi.
Volkan DEMİRKUŞAK
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.
Düzenlemeyi değerlendiren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Fırsatçıların kamu tarafından tespit edilerek gerekli takiplerin yapılması, ayrıştırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız" ifadesini kullandı. ODMD Başkanı Bozkurt sıfır araç satışına ilişkin yeni düzenleme konusunda açıklama yaptı. "Bu düzenlemenin de bu anlamda oldukça caydırıcı ve ağır bir yaptırım olarak kamu yönünden yanlış uygulamaların tespitine imkan tanıyacağını umuyor ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmesi için olumlu karşılıyoruz."
Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldı
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunulmaktadır."
Bayiler ifşa edilecek
Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."