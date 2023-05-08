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Otomobilde stok yapanın yetki belgesi iptal edilecek

Otomotivde uzun zamandır şikayet konusu olan ‘stokçuluğa’ yetki belgesi iptali cezası çıktı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt düzenlemeyi tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi açısından olumlu karşıladıklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Volkan DEMİRKUŞAK

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Ta­şıtlarının Ticareti Hakkın­da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme­lik" Resmi Gazete'de yayım­lanarak yürürlüğe girdi. İlk tescil motorlu kara taşıtı ti­careti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stokların­da bulunmasına rağmen ta­şıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmele­ri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki bel­geleri iptal edilecek ve bu iş­letmelere bir yıl süreyle yet­ki belgesi verilmeyecek.

Düzenlemeyi değerlen­diren Otomotiv Distribü­törleri ve Mobilite Derne­ği (ODMD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Fırsatçıların ka­mu tarafından tespit edile­rek gerekli takiplerin yapıl­ması, ayrıştırılması ve tü­ketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden ya­nayız" ifadesini kullandı. ODMD Başkanı Bozkurt sı­fır araç satışına ilişkin ye­ni düzenleme konusunda açıklama yaptı. "Bu düzen­lemenin de bu anlamda ol­dukça caydırıcı ve ağır bir yaptırım olarak kamu yö­nünden yanlış uygulama­ların tespitine imkan tanı­yacağını umuyor ve tüketi­ci mağduriyetlerinin önüne geçmesi için olumlu karşı­lıyoruz."

Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldı

Bakanlıktan konuya iliş­kin yapılan açıklamada üre­tici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada dar­lık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engel­leyici faaliyetlerinin, Pera­kende Ticaretin Düzenlen­mesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kay­dedildi: "İşletmelerin bu ya­sağa uyumu Bakanlığımız­ca yakından takip edilmek­te ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkın­da ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edil­mektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ti­caretiyle iştigal eden yetki­li bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtla­rına ulaşmasını zorlaştırı­cı birtakım faaliyetlerde bu­lunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sos­yal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta ge­rekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunul­maktadır."

Bayiler ifşa edilecek

Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."