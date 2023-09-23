Otomotiv piyasasında canlılık sürüyor

Naki BAKIR

Sıfır motorlu taşıt piyasasında mayıs seçimlerinin ardından başlayan belirgin canlılık ve ikinci el taşıt piyasasında hazirandaki kan kaybının ardından başlayan toparlanma ağustos ayında da devam etti. TÜİK'in motorlu taşıt piyasalarına ilişkin ağustos ayı verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 86,2 artışla 89 bin 694 adet, toplam taşıt sayısı da yüzde 110,6 artışla 235 bin 317 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç satışlarını gösteren trafiğe kayıtlarda; otomobilde temmuzdan sonraki en yüksek ikinci, toplam taşıtta ise ilk sekiz ayın en yüksek aylık düzeyi gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kullanılan araçlar ve çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkede bulunan taşıtlar ile tescilleri TNB ve EGM tarafından yapılmayan iş makinesi türünden taşıtlar ve motorsuz taşıtlar bu sayılarda yer almıyor. Ağustos 2022’ye göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken, kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azaldı. İlk sekiz ayda satılan ve trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 89,5 artışla 1 milyon 525 bin 213 adede ulaştı. Bunun 804 bin 993’ünü, geçen yıla göre yüzde 67,4 artan otomobiller oluşturdu. Anılan dönemde kaydı yapılan motosiklet sayısı yüzde 146,4, kamyonet sayısı yüzde 58,20, traktör sayısı yüzde 46,7, kamyon sayısı yüzde 31, minibüs sayısı yüzde 110,6, otobüs sayısı yüzde 31,2, özel amaçla araç sayısı da yüzde 52,3 arttı. Bu arada ocak-ağustos döneminde 3 bin 435’i otomobil olmak üzere 20 bin 33 taşıt ise kaydı silinerek trafikten çekildi. Böylece sekiz ayda trafikte artan net araç sayısı 1 milyon 505 bin 180 adet oldu.

İkinci elde toparlanma sürüyor

İkinci el taşıt piyasasında; sert düşüş yaşanan haziran ayının ardından başlayan toparlanma ağustosta da devam etti. Kurlarda yukarı yönlü hareketin başladığı haziran ayında ikinci el piyasada geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17,8, toplamda yüzde 13,4 düşüş göstermişti. Kurlardaki yükselişin devam ettiği temmuz ayında ise alım eğilimi güçlenmiş ve devirler yıllık bazda otomobilde yüzde 32,1, toplamda yüzde 39,3 artış olmuştu. Ağustos ayında da satışlar geçen yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 15,4, toplam taşıt sayısında yüzde 19,4 oranında arttı. İlk sekiz ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında noterler kanalıyla devirler, 5 milyon 37 bin 596’sı otomobillerde olmak üzere toplam 7 milyon 510 in 360’a ulaştı. Devirler, geçen yılın aynı dönemine göre otomobilde yüzde 23,6, toplamda yüzde 23,4 yükseldi.