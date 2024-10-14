Otomotiv sanayii geriliyor

Otomotiv Sanayii Der­neği (OSD) 2024 ilk 9 aylık verilerini açıkla­dı. İşler hiç de istenilen gibi de­ğil. İlk 9 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 daralan sanayimiz toplamda 1 milyon 597 bin adet üretim gerçekleştirdi.

Otomobil üre­timiyse geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 5 azal­dı ve 657 bin 148 adede ulaş­tı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayın­da üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 ve ha­fif ticari araç grubunda ise yüz­de 9 geriledi.

2023 yılının ilk 9 aylık dönemine göre ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 daralırken, hafif ticari araç pazarındaki gerileme yüz­de 8 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre paralel seyrederken otomobil ihraca­tında yüzde 1 gerileme yaşan­dı. Bu dönemde, toplam ihracat 729 bin 515 adet, otomobil ihra­catı ise 467 bin 188 adet düze­yinde gerçekleşti. 2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 1’lik ar­tışla 673 bin 73 adede ulaştı.

İhracat 26,7 milyar dolar

Yine OSD rakamlarından gördüğümüz kadarıyla ihracat geçen yıla paralel seyretti ve 729 bin 515 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.