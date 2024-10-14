Otomotiv sanayii geriliyor
OSD verilerine göre ilk 9 ayda otomotiv sanayii üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 daraldı. Sektörün toplam üretimi ilk 9 ayda, toplam 1 milyon 597 bin adet üretim gerçekleştirdi. Otomobil üretimi ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 5 azalarak, 657 bin 148 adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 ilk 9 aylık verilerini açıkladı. İşler hiç de istenilen gibi değil. İlk 9 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 daralan sanayimiz toplamda 1 milyon 597 bin adet üretim gerçekleştirdi.
Otomobil üretimiyse geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 5 azaldı ve 657 bin 148 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi.
2023 yılının ilk 9 aylık dönemine göre ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 daralırken, hafif ticari araç pazarındaki gerileme yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel seyrederken otomobil ihracatında yüzde 1 gerileme yaşandı. Bu dönemde, toplam ihracat 729 bin 515 adet, otomobil ihracatı ise 467 bin 188 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 1’lik artışla 673 bin 73 adede ulaştı.
İhracat 26,7 milyar dolar
Yine OSD rakamlarından gördüğümüz kadarıyla ihracat geçen yıla paralel seyretti ve 729 bin 515 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.