Otomotiv satışları tam gaz

Otomobil satışları rekor kırmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomo­bil ve hafif ticari araç satışla­rı 2022 yılı mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti. Ma­yıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükse­lişle 24 bin 138’e ulaştı. Böy­lece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam sa­tışları, 2023 Ocak-Mayıs dö­neminde bir önceki yılın ay­nı dönemine göre yüzde 60,5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışla­rı, söz konusu dönemde 58,8 artışla 340 bin 37, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 ar­tışla 104 bin 969 oldu.