Otomotiv satışları tam gaz
Otomobil satışları rekor kırmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil satışları rekor kırmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138’e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, söz konusu dönemde 58,8 artışla 340 bin 37, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 artışla 104 bin 969 oldu.