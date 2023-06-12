Otomotiv üretimi Mayıs'ta yüzde 31.8 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından Cumartesi yayımlanan bültene göre üretim Ocak-Mayıs'ta yine otomobil üretimindeki artışla yüzde 19.9 artarak 616 bin 342 adete çıkarken, satışlar ağır araçlar dahil olmak üzere tüm satışlardaki artışla yılın beş aylık döneminde yüzde 60.4 artışla 466 bin 379 adet oldu.

Ülkenin en çok ihracat yapan sektörü olan otomotivde ana sanayinin ihracatı ise Mayıs'ta yüzde 9.4 ile sınırlı artış kaydetti. Mayıs ayında 86 bin 19 adet, Ocak-Mayıs'ta ise yüzde 9.2 artışla 415 bin 276 adet araç ihraç edildi.

İhracatın dolar değerinde bakıldığında ana sanayinin ihracatı Ocak-Mayıs'ta yüzde 17.5 artışla 8.7 milyar dolar, tedarik sanayinin ihracatı yüzde v13.6 artışla 6 milyar dolar oldu. Otomotiv sanayi toplam ihracatı ise yüzde 15.9 artışla 14.7 milyar dolara çıktı.