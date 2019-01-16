Otomotivde dev iş birliği açıklandı

16 Ocak 2019

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve ABD'li Ford Motor hafif ticari araçlara yönelik işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Ford ve VW ticari araçtaki iş birliğinin yanı sıra elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklar. Şirketler böylece milyarlarca dolar tasarruf etmeyi hedefliyor.

İki şirket işbirliğini Detroit otomobil fuarında açıkladı. Ticari van ve pickup kamyonetlerin satışlarını kapsayacak işbirliği 2022'de başlayacak. Şirketler birbirlerinin sermayesinde pay almayacak veya birleşme yapmayacak.

Ford CEO'su Jim Hackett, işbirliğinin Ford'un dünya çapındaki faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini ayrıntılarıyla birkaç hafta içinde açıklayacağını, işbirliği nedeniyle Ford fabrikalarında işten çıkarma olmayacağını ifade etti.

VW'nin açıklamasına göre Ford iki şirketin de orta büyüklükteki pickup araçlarını tasarlayıp üretecek. Ford ayrıca Avrupa pazarı için ticari vanları tasarlayıp üretecek. Volkswagen ise şehir vanı modellerini tasarlayıp üretecek.

VW ticari vanların Ford Otosan fabrikasında üretilebileceğini belirtti.

Şirketler ticari araç üretiminde işbirliğinin bilançoda vergi öncesi kâra olumlu yansımalarını 2023 yılında görmeye başlayacaklarını tahmin ediyorlar.

İki şirket ayrıca elektrikli ve otonom araçları birlikte geliştirmek için de mutabakat zaptı imzaladı.

Üreticiler baskı altında

Otomobil üreticileri ABD ile Avrupa ve Çin arasındaki ticari sürtüşme nedeniyle araçlarını hangi coğrafyadaki fabrikalarda üreteceklerini baştan kurgulamak zorunda kalıyorlar. Ayrıca dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ve ABD'den gelen yavaşlama sinyalleri şirketleri maliyetleri düşürmeye teşvik ediyor. VW ve Ford'un işbirliğini böyle bir bağlamda açıklandı.

Otomobil üreticileri, bir yandan yeni nesil elektrikli ve otonom araç teknolojileri geliştirdikleri, diğer taraftan hali hazırda ürettikleri akaryakıt motorlarının giderek sıkılaşan emisyon kurallarına uyumunu sağlamaya çalıştıkları için artan maliyet baskısı altında kalıyorlar.

Kaynak: Reuters