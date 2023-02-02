Otomotivde ocak ayı rekoru: İşte en çok tercih edilen araç tipleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, ocak ayı verilerini açıkladı. Açıklamaya göre ocak ayında otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,5 arttı.

Yılın ilk ayında 50 bin 894 adet araç satışı gerçekleştiği bildirildi.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi 21 bin 94 adetle yüzde 56,6 pay sahibi olan SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile sedan, yüzde 15,4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.