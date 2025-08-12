ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi

Otomobil ilan platformu arabam.com, temmuz ayına ilişkin otomobilde ikinci el pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan son değişikler ikinci el sektöründe hareketliliğe neden oldu.

Yapılan değişiklikler sonrası benzinli, dizel, hibrit modellerin ÖTV başlangıç oranı yüzde 80’den yüzde 70’e çekilmiş, elektrikli otomobiller de en düşük ÖTV yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilmişti.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde ise en düşük ÖTV yüzde 30’dan yüzde 45’e çıkarılmıştı.

Nominal fiyatlarda sınırlı artış

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, haziran ayında 807.159 TL olan ilan fiyatları temmuz ayında ortalama 817.985 TL oldu. Nominal fiyatlarda sınırlı bir artış gözlenirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar haziran ayına göre yüzde 0,70 oranında geriledi. Bu veriyle haziran ayında kaydedilen yüzde 1,17’lik düşüşe göre reel fiyatlardaki gerilemenin yavaşladığı gözlemlendi.

"Tüketiciler ikinci el piyasasına yöneldi"

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Temmuz ayında ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam etti. Özellikle ayın ortasında gündeme gelen ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte, vergi avantajı olan modellerin fiyatlarının artması tüketicileri ikinci el piyasasına yöneltti.

Bu gelişmenin de etkisiyle ilanlarda reel fiyatlardaki gerilemenin hız kestiğini görüyoruz. Ağustos ayında ise sıfır kilometre araçlardaki kampanyaların sona ereceğini ve olası fiyat artışları sebebiyle ikinci elde hareketliliğin ve ilginin süreceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Temmuz ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında bakıldığında ise temmuz ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

1 milyon TL ve üzerindeki araç ilan oranında artış

Verilere göre, temmuz ayında 500 bin TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1,9 puan azalırken, 1 milyon TL ve üzerindeki araç ilanlarının oranı yüzde 2,3 puan artış gösterdi. 500.001 TL’den 1.00.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı ise benzer seyretti.

İlanların model yılına göre dağılımı

Temmuz ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, haziran ayına göre yüzde 0,4 puan artarak yüzde 29,7’ye yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,4 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 12 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da yüzde 15,9 oldu.

Dizel ve hibrit araçların ilan oranı arttı

arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, temmuz ayında dizel araçların ilan oranında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Dizel araçların ilan oranı, bir önceki aya göre yüzde 5,07 puan artarak yüzde 45,52’ye yükseldi.

Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 4,51 puanlık düşüşle yüzde 37,18’e gerilerken, LPG’li araçların oranı da y üzde1,07 puanlık düşüşle yüzde 14,64’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı ise küçük bir artışla yüzde 0,83’e yükseldi. Hibrit araçların oranı da arttı ve yüzde 1,83 olarak kaydedildi. Yılın başından bu yana ilanlardaki hibrit araç oranı ilk kez bu seviyelere yükseldi.

Otomatik vitesli araç ilanında artış

Temmuz ayında otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Haziran ayında yüzde 38 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, temmuz ayında yüzde 1 puanlık artışla yüzde 39’a yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 1 puan azalarak yüzde 54’e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.