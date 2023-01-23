ÖTV muafiyetli sıfır araç almak isteyen engelli vatandaşlar isyanda
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç talebi, sıfır araca olan talebi artırdı. Ancak bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi vatandaşları isyan ettirdi.
Ocak itibarıyla engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli sıfır otomobil limitinin 450 bin 500 TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye çıkarılması da sıfır araç talebini arttırdı.
Birçok engelli vatandaş, fiyatlar artmadan otomobil almak için bayilere akın etti.
Ancak, bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi, sıfır araçların ise ilan sitelerinde satışa konulması engellileri isyan ettirdi.
Hürriyet'in haberine göre; sosyal medya üzerinden örgütlenen engelliler ilan sitelerindeki sıfır kilometre otomobillerin fotoğraflarını paylaştı.