ÖTV muafiyetli sıfır araç almak isteyen engelli vatandaşlar isyanda

Ocak itibarıyla engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli sıfır otomobil limitinin 450 bin 500 TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye çıkarılması da sıfır araç talebini arttırdı.

Birçok engelli vatandaş, fiyatlar artmadan otomobil almak için bayilere akın etti.

Ancak, bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi, sıfır araçların ise ilan sitelerinde satışa konulması engellileri isyan ettirdi.

Hürriyet'in haberine göre; sosyal medya üzerinden örgütlenen engelliler ilan sitelerindeki sıfır kilometre otomobillerin fotoğraflarını paylaştı.