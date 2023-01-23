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ÖTV muafiyetli sıfır araç almak isteyen engelli vatandaşlar isyanda

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç talebi, sıfır araca olan talebi artırdı. Ancak bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi vatandaşları isyan ettirdi.

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Ocak itibarıyla engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli sıfır otomobil limitinin 450 bin 500 TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye çıkarılması da sıfır araç talebini arttırdı.

Birçok engelli vatandaş, fiyatlar artmadan otomobil almak için bayilere akın etti.

Ancak, bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi, sıfır araçların ise ilan sitelerinde satışa konulması engellileri isyan ettirdi.

Hürriyet'in haberine göre; sosyal medya üzerinden örgütlenen engelliler ilan sitelerindeki sıfır kilometre otomobillerin fotoğraflarını paylaştı.

 

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