ÖTV zammı sonrası ikinci el piyasasında hareketlilik

Eskişehir’de ikinci el araç alım satımı yapan esnaf Safa Güngören, ÖTV oranlarındaki artışın sıfır araç fiyatlarını yükselttiğini, bunun da ikinci el piyasasına hareketlilik getirdiğini söyledi. Güngören, araç almayı düşünenlere, "Türkiye’de araç almak için her zaman doğru bir dönemdir" diyerek alımı ertelememelerini tavsiye etti.

"Piyasada ciddi bir hareket var"

ÖTV zammının piyasaya yansımasını değerlendiren Güngören, "Şu anda ÖTV zamlarından dolayı piyasada ciddi bir hareket var. Bu hareketlilik sadece sıfır araçlarda değil, ikinci elde de kendini gösteriyor. Daha önce bazı marka araçların fiyatlarının artacağı beklentisiyle insanlar o araçlara yöneldi. Bunun sonucunda ellerindeki ikinci el araçları piyasaya sürdüler. Bizim burada da aynı şekilde bir canlılık söz konusu. Şu anda piyasa gerçekten hareketli" dedi.

"Her araç sınıfına talep var"

Güngören, özellikle orta ve üst segment araçlara yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Genel olarak 600-700 bin lira bandındaki otomatik araçlara çok fazla talep var. Bunun dışında 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira bandındaki araçlara da ciddi bir ilgi gösteriliyor. Ama aslında şu dönemde bakarsanız her araç satılıyor. Yani sadece belli sınıflar değil, piyasanın geneline yayılan bir talep söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de araç almak için her zaman doğru dönemdir"

Araç alımı için zamanlama konusuna da değinen Güngören, "Bence Türkiye’de her zaman doğru bir dönemdir. Çünkü biz dışa bağlı bir ekonomiyle yaşıyoruz ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. O yüzden araç almak isteyenler ne kadar erken alırsa o kadar karlı çıkar. Beklemenin bir anlamı yok, çünkü araç fiyatları da döviz kurlarıyla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla doğru dönem diye bir ayrım yapmaya gerek yok, her zaman doğrudur" diye konuştu.

"Artık yaz-kış farkı kalmadı"

Araç satışında mevsimsel hareketliliğin de geride kaldığını ifade eden Güngören, "Eskiden Türkiye’de şöyle bir anlayış vardı: Yazın araç satılır, kışın satılmaz; ama artık bu mantık kalmadı. Şimdi döviz de altın da kışın yükseliyor ve buna paralel olarak araç satışı da devam ediyor. Dolayısıyla yaz ya da kış fark etmiyor, kışın da çok araba satılıyor. Mevsimsel hareketlilik diye bir şey kalmadı" dedi.