Peugeot’un tüm hafif ticari araçları yenilendi

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araç serisinin temelini oluşturan bu modeller aynı zamanda markanın elektrikliye geçiş stratejisi açısından da önemli bir rol üstleniyor. Bu sayede Peugeot, Avrupa’daki ana akım markalar arasında en kapsamlı elektrikli otomobil yelpazesini sunan marka oluyor.

Peugeot, 2025 yılında ürün gamındaki her modelin elektrikli versiyonunu sunmayı ve 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefliyor. Düşük emisyon bölgelerinin artması, günde 200 km’nin altında ortalama sürüş mesafeleri, düşük işletme maliyetleri ve sürüş konforu sunmalarıyla tamamen elektrikli ticari araçlara geçiş, profesyoneller için kaçınılmaz oluyor ve büyük avantajlar sağlıyor.

Yeni Peugeot tamamen elektrikli hafif ticari araç serisi, performanstan ödün vermeden daha verimli olabiliyor. Ayrıca Peugeot, işlerin daha sorunsuz yürümesini sağlamak üzere, Avrupa’da, 8 yıl ve 200 bin km’ye kadar kapsamlı bakım ve servis sözleşmeleri de sunuyor.

0 emisyonlu sürüş menzili

Peugeot E-Partner, güncellenen tasarımı, verimliliği artırılan 0 emisyonlu sürüş menzili ve sürüş keyfini üst düzeye çıkartan ısı pompasıyla, profesyonellerin gereksinimlerine her zamankinden daha çok cevap veren, daha da ideal bir ortak haline geliyor.

Peugeot E-Partner, 2025 yılına kadar Avrupa van segmentinin üçte birini oluşturması beklenen tamamen elektrikli van pazarında önemli bir oyuncu oluyor. Yeni E-Partner, 330 km’ye (birleşik WLTP normu için sertifika aşamasında) kadar menzile sahip. Bataryanın araç zeminindeki konumu iç mekânda hacim avantajı sağlıyor. Kullanılabilir hacim 4,4 metreküp olup, taşıma kapasitesi 780 kg ve çekme kapasitesi ise 750 kg olarak belirlendi. Tüm bu değerler, segmentte referans noktasını oluşturuyor.

Tamamen güncellenen bir ön cepheye kavuşan yeni E-Partner, yeni Peugeot logosunu taşıyan yeni ön ızgara ve modernize edilen tampon tasarımına sahipken, markanın ikonik 3 pençeli ışık imzasını taşıyan yeni ön farlarla donatıldı. Yeni Peugeot logosuna sahip jant göbekleriyle de yeni jantlar tasarım paketini tamamlıyor. Artense gri, kaolin beyaz, parlak siyah ve kiama mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği seçilebiliyor.

Yeni Peugeot E-Partner’ın tamamen elektrikli motor seçeneği, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork ile 50 kWsa batarya (kullanılabilir kapasite) sunuyor. Maksimum menzil için “Eco”, güç gereksiniminde maksimum performans için “Power” ve “Normal” olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.

Ekipler, verimliliğe odaklanarak üstün performans değerlerine ulaştı. 130 km/s maksimum hız, 11,2 saniyede 0-100 km/s hızlanma gibi performans değerlerine ek olarak 330 km’ye kadar WLTP (birleşik WLTP normu için sertifika aşamasında) sürüş menzil sunulabiliyor. Menzili optimize etmek için yeni, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif fren sistemi devreye alınabiliyor. Bir diğer yeni özellik ise yeni E-Partner’ın verimliliğine ve menziline katkıda bulunurken yolcu konforunu artıran ısı pompası oluyor.