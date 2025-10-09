Porsche fren yaptı: Küresel satışlar 9 ayda yüzde 6 geriledi

Alman üretici Porsche, ocak-eylül döneminde 226 bin araç teslim etti.

Porsche’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika markanın en güçlü bölgesi olmaya devam etti. Bu pazarda teslimatlar yüzde 5 artışla 64 bin 446 araca yükseldi.

Ancak Çin’de satışlar yüzde 26 azalarak 43 bin 280 adede geriledi. Şirket, bu düşüşte yerel üreticiler arasındaki yoğun fiyat rekabeti, zayıflayan konut piyasası ve ekonomideki yavaşlamanın lüks tüketimi sınırlamasının etkili olduğunu belirtti.

Avrupa pazarında (Almanya hariç) teslimatlar yüzde 4 düşüşle 50 bin 286 araca indi. Almanya’da ise satışlar yüzde 16 geriledi.