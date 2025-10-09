Netflix, TV'de oyun dönemini başlattı

Netflix, video oyunlarını televizyonlarda oynanabilir hale getirerek yeni bir dönemi başlattı. Şirketin eş CEO’su Greg Peters, Los Angeles’taki Bloomberg Screentime konferansında yaptığı açıklamada, bu adımın Netflix’in büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yeni platformda Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp ve Lego Party gibi grup oyunları yer alıyor.

Telefon kumanda olacak

Netflix kullanıcıları artık telefonlarını QR kodu tarayarak oyun kumandası haline getirebilecek. Şirket, televizyonlardaki oyun deneyimini kesintisiz hale getirmek için bulut sunucu kapasitesini artırıyor.

Stratejide oyun hamlesi

Netflix’in oyun birimi başkanı Alain Tascan, Temmuz 2024’te Epic Games’ten transfer edilerek stratejiyi yeniden kurguladı. Tascan, Hollywood’un kısa vadeli hatalarını tekrarlamayacaklarını belirterek, “Evdeki en önemli ekran televizyon, oyunları buraya taşımak zorundayız,” dedi.

Ücretsiz ve farklı türlerde oyunlar

Netflix, dört ana kategoriye odaklanıyor: çocuk oyunları, parti oyunları, popüler kültür uyarlamaları ve Netflix dizilerine dayalı yapımlar. Tüm oyunlar, örneğin 40 dolar değerindeki Lego Party dahil, abonelere ücretsiz sunulacak.