Netflix, TV'de oyun dönemini başlattı
Netflix, artık yalnızca dizi ve film platformu değil... Artık televizyonlarda oynanabilen video oyunlarıyla da kullanıcılarına yeni bir eğlence deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, telefonlarını kumanda olarak kullanarak oyunlara katılabilecek.
Netflix, video oyunlarını televizyonlarda oynanabilir hale getirerek yeni bir dönemi başlattı. Şirketin eş CEO’su Greg Peters, Los Angeles’taki Bloomberg Screentime konferansında yaptığı açıklamada, bu adımın Netflix’in büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yeni platformda Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp ve Lego Party gibi grup oyunları yer alıyor.
Telefon kumanda olacak
Netflix kullanıcıları artık telefonlarını QR kodu tarayarak oyun kumandası haline getirebilecek. Şirket, televizyonlardaki oyun deneyimini kesintisiz hale getirmek için bulut sunucu kapasitesini artırıyor.
Stratejide oyun hamlesi
Netflix’in oyun birimi başkanı Alain Tascan, Temmuz 2024’te Epic Games’ten transfer edilerek stratejiyi yeniden kurguladı. Tascan, Hollywood’un kısa vadeli hatalarını tekrarlamayacaklarını belirterek, “Evdeki en önemli ekran televizyon, oyunları buraya taşımak zorundayız,” dedi.
Ücretsiz ve farklı türlerde oyunlar
Netflix, dört ana kategoriye odaklanıyor: çocuk oyunları, parti oyunları, popüler kültür uyarlamaları ve Netflix dizilerine dayalı yapımlar. Tüm oyunlar, örneğin 40 dolar değerindeki Lego Party dahil, abonelere ücretsiz sunulacak.