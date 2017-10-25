Renault Grubu 3. çeyrekte 12 milyar euro gelir elde etti

25 Ekim 2017

Renault Grubu'nun gelirleri 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 15,9 artarak 12,2 milyar euroya yükseldi. AVTOVAZ ile birleşmenin etkileri hariç tutulduğunda ise Grup'un gelirleri yüzde 9,8 artarak 11,6 milyar euroya ulaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde Renault Grubu'nun küresel pazardaki toplam satışları yüzde 9,4 artış ile 866 bin 233 adede yükselirken, pazar payı da yüzde 0,2 artışla yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da pazar payını artırdı

Aynı dönemde Renault Grubu, Avrupa pazarında 397 bin 97 satış adedi kaydederek, yüzde 4,9 oranında artış gösterdi. Bu dönemde Avrupa pazarı yüzde 1,4 büyüdü. Böylece Grup'un Avrupa'daki pazar payı yüzde 0,3 artarak yüzde 9,9'a ulaştı.

Yeni Koleos'un pazara sunulması ve ZOE Z.E. 40 ile Renault markası, Avrupa'da yüzde 2,9 büyüme kaydetti; Clio, Avrupa'nın en çok satılan modeli oldu. Renault, üçüncü çeyrekte 7 bin 697 adet satış ile, elektrikli araç sınıfında liderliğini sürdürdü. ZOE satışları ise yüzde 67 artarak 6 bin 665 adede ulaştı. Dacia markası da özellikle Sandero'nun satışlarındaki yüzde 12 artış ile Avrupa'da yüzde 10,3 büyüme kaydetti.

Avrasya'da Lada ile büyüdü

Grup'un Avrupa dışındaki satışları, yüzde 5,5 büyüyen pazarın üzerinde bir performans ortaya koyarak yüzde 13,5 arttı. Avrasya'da satışlar, pazardaki yüzde 15,5'lik büyümeyi aşarak yüzde 24,3 artış kaydetti. Lada markasını da bünyesine dahil eden Renault Grubu'nun Avrasya'daki pazar payı yüzde 1,8 artarak yüzde 24,6'ya yükseldi.



Satış hacmi olarak Grup'un en büyük ikinci pazarı olan Rusya'daki satışlar yüzde 22,9 arttı. Lada Vesta, Lada Xray ve Renault Kaptur ile Rusya'da pazar payı yüzde 1,2 artışla yüzde 28,2'ye yükseldi.



Türkiye'de satışlar yüzde 40,6 arttı

Türkiye'de ise satışlar yüzde 40,6 artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte 8 bin 402 satış adedine ulaşan Yeni Megane Sedan ile Grup'un Türkiye pazar payı yüzde 3,5 artarak yüzde 18,8 oldu.

Çin'de satışlar yüzde 123,6 büyüdü

Asya Pasifik'te Grup'un satışları, yüzde 4,7 oranında büyüyen pazarda yüzde 21,1 arttı. Renault Grubu Çin'deki satışlarını da üçüncü çeyrekteki 16 bin 807 adetlik performansla yüzde 123,6 artırdı. Güney Kore'de ise pazara sunulan yeni bir modelin olmamasının etkisiyle Renault Samsung Motors satışları yüzde 8,2 oranında azaldı. Bu düşüş 2016'da SM6 ve QM6'nın tanıtılmasıyla yaşanan büyümenin ardından geldi.

Amerika kıtasında satışlar, yüzde 7,1 oranında büyüyen pazarda yüzde 14 arttı. Grubun pazar payı yüzde 0,4 artışla yüzde 7,3'e yükseldi. Grup, yüzde 14,6 büyüyen Brezilya pazarının toparlanmasının getirdiği avantajlardan faydalanmaya devam ediyor. Yeni modeller Captur ve Kwid'in yüksek satış performansı sayesinde satışlar yüzde 24,8 arttı ve pazar payı yüzde 0,7'lik yükselişle yüzde 8,5'e ulaştı. Temmuz ayında satışa sunulan Kwid 13 bin 600 adedin üzerinde satış performansı elde etti. Toplam pazarın yüzde 18,5 oranında büyüdüğü Arjantin'de ise Kwid'in piyasaya çıkışının ertelenmesine karşın Renault Grubu'nun satışları üçüncü çeyrekte yüzde 7,7 arttı.



İran'da pazar payını yükseltti

Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde ise Grup'un satışları, yüzde 4,2 büyüyen pazarda yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Hindistan'da satışlar yüzde 20,7 azaldı. İran'da Tondar ve Sandero'nun başarısını takiben Renault Grubu'nun, satışları yüzde 28,1 artışla 2017'nin ilk yarısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Grup'un İran'daki pazar payı yüzde 0,8 artarak yüzde 10,5'e yükseldi.

Döviz kuru gelir artışı üzerinde olumsuz etki yaptı

AVTOVAZ birleşmesi hariç tutulduğunda Renault Grubu'nun toplam gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,9 artarak 10,97 milyar euroya ulaştı. Rusya, Brezilya ve Türkiye pazarlarının devam eden toparlanma süreci ve aynı zamanda Avrupa'daki yükselen satış ivmesi, Renault Grubu'nun satış hacmini desteklemeye devam ediyor.

Fiyat politikası gelir artışını 2.2 puanla olumlu yönde etkilemeye devam ederken, iş ortaklarına yapılan satışların yükselmesi, montajı yapılmış araçların satışındaki artış, İran ve Çin'de monte edilmek üzere ihraç edilen ürünlerdeki yükseliş büyümedeki olumlu ivmeyi yansıtarak gelir artışına yüzde 4,8 katkı sağladı.

Döviz kuru, özellikle Arjantin Pesosu, Türk Lirası ve Kore Vonu gibi bazı para birimleri karşısında euronun değer kazanmasıyla gelir artışı üzerinde yüzde 2,4 ile olumsuz bir etki yarattı.

2016'da Renault ile birleşen AVTOVAZ'un gelirleri ise üçüncü çeyrekte 634 milyon euroya ulaştı.



2017 için büyüme beklentileri



2017'de küresel pazarın yüzde 2 ile yüzde 3 arasında büyümesi bekleniyor. Önceki çeyrekte bu öngörü yüzde 1,5-2,5 büyüme yönündeydi. Avrupa pazarının yüzde 3, Fransa pazarının ise yüzde 4 büyümesi öngörülüyor. Avrupa dışında, Rusya pazarı yaklaşık yüzde 10, Brezilya pazarının da yüzde 8'e kadar büyüyebileceği tahmin ediliyor. Büyüme ivmesinin Çin'de yüzde 5 civarında ve Hindistan'da yüzde 8'in üzerinde devam etmesi bekleniyor.