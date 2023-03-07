Renault Trucks 2022 değerlendirmesi: sağlam performansla desteklenen enerji dönüşümü

Elektrikli mobilite alanında ise Renault Trucks, elektrikli orta ve ağır segment araçlarda %24,2'lik pazar payıyla Avrupa'daki varlığını sağlamlaştırdı. Fransa’da 16 ton üzeri segmentte %29,4 ve elektrikli orta/ağır segment araçlarda %75 pazar payı ile liderliğini devam ettirdi. Bu sağlam performanslar, Renault Trucks'ın enerji dönüşümünü güvenle sürdürmesini sağlıyor.

Renault Trucks'ın 2022'de %15 artışla toplam 58.967 adede ulaşan detayları şu şekilde:

Bölgelere göre:

Avrupa: 52,160 araç (+13%)

Diğer uluslararası pazarlar: 6,807 araç (+24%)

Tonajlara göre:

Ağır ve orta segment araçlar: 39,318 araç (+17%)

Hafif ticari araçlar: 19,649 araç (+10%)

Avrupa'da büyüme ve ulaşımın dekarbonizasyonu için keskin bir hızlanma

Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde artan pazar payı

Avrupa'da (EU28), 16 ton üzeri segmentinde Renault Trucks,19 ülkede 0,6 puan artışla %9,4'lük toplam pazar payı sağladı. 6-16 ton pazarında ise payını 0,3 puan kaybederek %7'de tamamladı.

Renault Trucks'ın orta ve ağır hizmet segmentinde performansı, birçok Avrupa ülkesinde belirgin bir artış gösterdi. Geleneksel serilerdeki bu performanslar, Renault Trucks'ın elektrikli mobiliteye geçişini güvenle sürdürmesini sağlıyor.

Elektrikli mobiliteye hızlandırılmış geçiş

2022, Renault Trucks için dekarbonizasyon ile mobilite yılı oldu. Lyon’da Kleuster kargo bisikletleri için bir montaj hattının açılmasıyla, daha faal ve etkili son kilometre dağıtımına olanak sağlandı. Blainville-sur-Orne'deki fabrikasında 1.000 aracı aşan orta hizmet tipi elektrikli kamyonların üretimiyle Renault Trucks, elektrikli mobilitede kilit bir oyuncu haline geldi.

Bunun kanıtı olarak, 2022'de Avrupa'da Renault Trucks, 379 adet Renault Trucks E-Tech D ve D Wide kamyon satışıyla elektrikli orta ve ağır hizmet ticari araçlarda %24,2 pazar payı elde etti. Renault Trucks, aynı alanda Fransa'da %75'lik pazar payıyla elektrikli mobilitenin lideri olmaya devam ediyor.

Ayrıca 2022 yılında 268 adet Renault Trucks E-Tech Master elektrikli hafif ticari aracın da satışı gerçekleştirildi.

Renault Trucks müşterilerinin elektrikli kamyonları, şimdiden toplam 4 milyon km yol kat ederek 3.200 ton CO2 tasarrufu sağladı.

Renault Trucks'ın 2022'de 1.700'den fazla elektrikli araç siparişi kaydetmesiyle bu trendin 2023'te devam etmesi bekleniyor. 2023'ün sonunda Renault Trucks, Fransa'daki Bourg-en-Bresse fabrikasında bölgesel dağıtım için Renault Trucks E-Tech T ve kentsel inşaat uygulamaları için Renault Trucks E-Tech C olmak üzere elektrikli ağır hizmet kamyonlarının üretimine de başlayacak.

2023'te Renault Trucks'ın tam elektrikli ağır hizmet serisinin sunulması, karayolu yük taşımacılığının dekarbonizasyonu doğrultusunda üretici tarafından atılmış büyük bir adıma işaret ediyor. Renault Trucks, 650 kg kargo bisikletlerinden 44 tonluk elektrikli çekicilere ve inşaat kamyonlarına kadar tüm uygulamalar için elektrikli mobilite sunan tek üretici oluyor. Bu elektrikli araçlar, Renault Trucks tarafından önerilen dekarbonize taşımacılık ile tam ekosistemin bir parçası oluyor. Taşımacılık profesyonellerini, filolarını dekarbonize etme kararlarından itibaren enerji geçişlerinde ihtiyaçların değerlendirilmesi ve analizinden uygulama ve işleyişin izlenmesine kadar destekliyor.

Renault Trucks, 2030 yılına kadar satışlarının %50'sini tamamen elektrikli araçlardan oluşturma hedefini sürdürüyor.

Renault Trucks Uluslararası Bölgesi’nde rekor yıl

Renault Trucks'ın Uluslararası Bölgesi (Avrupa dışı ülkeler) 2021'e kıyasla %24 artarak 6.807 araçla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Renault Trucks, Türkiye'de ise %7,1 rekor pazar payına ulaştı. Türkiye’de ağır ticari araçlar pazarının gerçek hacmine dönmeye başladığı 2022 yılında Renault Trucks, pazarın üstünde bir büyüme ile hedeflerini gerçekleştirdi. Renault Trucks, Türkiye ağır ticari araçlar sektöründe son beş yılda satış hacmini en hızlı arttıran marka olarak 2022’yi ithal kamyon ve çekici segmentinde liderlikle tamamladı. 16 ton ticari araçlar alanında, yüzde 7.1’lik pazar payı ile ithal markalar arasında birinci oldu. Çekici segmentinde de aynı başarıyı tekrar ettirdi ve yüzde 8.6 pazar payı ile yine ithal markalar arasında lider konuma geldi. Adet olarak ise 6 ton, çekici ve 16 ton pazarlarında satışları ortalama yüzde 35 artırarak her segmentte pazarın büyüme hızından daha fazla gelişim gösterdi.

Araç hacimlerinin yanı sıra, Renault Trucks uluslararası müşterilerinin memnuniyet ölçüleri 2022'de de yüksek seviyelerde devam etti. Müşteriler, orijinal yedek parça alanında %24 ciro artışı kaydeden Renault Trucks’ın yetkili servislerine olan bağlılıklarını gösterdi. Müşteri güveni, servis anlaşmalarının yüksek penetrasyonuna da yansıdı. Türkiye'de bakım anlaşmalarının sayısı iki katına çıktı ve 2022'de satışı gerçekleştirilen araçların yarısından fazlası Optifleet ile bağlantılı hizmet vermeye başladı.

Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'deki büyümesini desteklemek için Renault Trucks'a yeni bayi ve iş ortakları katıldı.

Renault Trucks, döngüsel ekonomi taahhüdünü sürdürüyor

Renault Trucks için döngüsel bir ekonomik modelin benimsenmesi, taşımacılık sektörünün debarbonize edilmesindeki temel taşlardan biridir. Renault Trucks, kullanılmış bir kamyon veya parçasının ömrünü uzatarak doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi %80'e kadar azaltıyor. Bu, yeniden üretme, başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirme ve geri dönüşüm olmak üzere üç ilkeye dayanan bir model oluyor.

2022 yılında Renault Trucks, müşterilerinin filolarındaki 345 aracı Saint-Priest'teki İkinci El Kamyon Fabrikası’nda yenileyerek ömrünü uzattı. Yenilenmiş araçlardan oluşan ilk filo 2023'ün ortalarında teslim edilecek ve Renault Trucks'ın bu çalışmalarını değerlendirmesini sağlayacak.

Renault Trucks ayrıca Bourg-en-Bresse'deki İkinci El Kamyon Fabrikası’nda yeni kullanımlar için dönüştürülen 132 adet ikinci el kamyona yeni bir kullanım ömrü verdi. Beklenilenin altında olan bu araç sayısı, stok seviyelerinin düşük olması (1.001 adet) ve taşıma profesyonellerinin kamyonlarını daha uzun süre ellerinde tutması nedeniyle araçlar bulunamamasından kaynaklandı.

2040 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak

Renault Trucks, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklıktaki artışı 1,5°C'nin altında tutmayı desteklemek üzere faaliyetlerinde dekarbonizasyon sürecini hızlandırmayı taahhüt etti. Renault Trucks’ın bilimsel verilere dayanan hedefleri, Bilime Dayalı Hedef girişiminin (SBTi) bir parçası oluyor.

Renault Trucks, 2040'tan itibaren ise sadece %100 fosil içermeyen kamyon ve çekici satışı yapmayı planlıyor.