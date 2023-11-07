Renault ve Dacia'dan kasım ayına özel fırsat

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı ekim ayı binek otomobil pazarı satış lideri Renault, kasımda da birbirinden avantajlı kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Dacia, Duster modeline özel kampanyasıyla kasım ayında kullanıcıları bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2023 model yılı Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonları ÖTV muafiyetli fiyat avantajıyla sunuluyor. Ekimde binek otomobil pazarında en çok satan model olan Yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarını bekliyor.

Renault SUV ailesinde de fırsatlar kasım ayında devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunulurken, Koleos'a 140 bin TL’ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL'ye 12 ay 1,39 faiz avantajıyla sahip olunabiliyor.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV modellerinden Dacia Duster 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas veya 250 bin kredi, 1,39 faiz fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.