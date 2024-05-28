Rus otomobili Lada'nın yeni modeli geliyor

Sovyetler Birliği döneminde Tolyatti şehrinde üretimine başlayan Lada'nın, 10 yıl aradan sonra yeni modelinin tanıtımın yapılacağı açıklandı.

İlk otomobilini 1966 yılında üreten AvtoVAZ firması, 2014'te piyasaya sunduğu Vesta modelinin ardından Rusça'da "kıvılcım" anlamına gelen Iskra modelini 5 Haziran'da dünyaya tanıtacağını duyurdu.

Iskra'nın, "B" segmentine yeni bir soluk getirmesi hedeflenirken, sedan, station wagon ve cross versiyonlarının çıkacağını ifade edildi.

AvtoVAZ tarafından yapılan açıklamada, Iskra'nın tasarımı modern Lada modelleriyle aynı tarzda yapıldı ve iç mekan, sürücü ve tüm yolcular için kabinde maksimum konfor ve alanı garanti ediyor" denildi.

Mayıs 2022'de Fransız Renault'nun yüzde 67,69 hissesinin Rus devletine devrettiği AvtoVAZ, Tolyatti'deki ana fabrikada 2025 yılı başlarında Iskra'nın seri üretimine başlanmasının planlandığını söyledi.