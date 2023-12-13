RUSAL'dan otomotiv endüstrisinde hafif tasarımlar

RUSAL'ın yeni alaşımı, döküm işlemi esnasında üretim verimini artırmak için ilave Fe-Ni (demir-nikel) alaşım işlemiyle birlikte Al-Zn-Mg (alüminyum-çinko-magnezyum) sistemi üzerinde geliştiriliyor. Alaşım bu sayede, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan seri alaşımlara kıyasla daha yüksek mukavemet özelliğine sahip oluyor. RUSAL'ın yüksek mukavemetli yeni dökme alaşımı, tekerlek ve süspansiyon parçaları gibi yüksek ağırlıktaki otomotiv bileşenlerinde hafif tasarımlar yapılmasına olanak tanıyor.



Alüminyum-çinko (AlZn) alaşımının döküm işlemi alçak basınçlı döküm (LPDC) ve yer çekimi etkili döküm (GDC) ile yapılıyor. Yüksek maliyetli element gerektirmeyen alaşım, ömürlerinin sonuna gelmiş hurdaların kullanımına olanak tanıyor. Alaşım, belirli uygulamalar ve gereksinimlere bağlı olmak üzere hem F hem de T6 temper işlemlerinde kullanılabiliyor. Alaşım T6 temper işlemi ile kullanıldığında mukavemeti benzer temperdeki AlSi7Mg alaşımına kıyasla artırılabiliyor ve böylelikle kullanıldığı üründeki ağırlık azalıyor. Alaşım döküm (F) durumunda ise ısıl işlem ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu sağlıyor. Tüm bunların yanında AlZn alaşım uygulaması ağırlık ya da maliyet azaltma tercihine bağlı olarak döküm ürününe temperleme açısından esneklik sağlayabiliyor.

Avantajları ne?

RUSAL Teknik Direktörü Victor Mann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “Yeni AlZn alaşımımız halihazırda otomotiv endüstrisinde kullanılan alaşımlara kıyasla önemli avantajlar sunuyor. AlZn alaşımın en önemli avantajlarından biri ısıl işlem, çözündürme, sertleştirme ve yaşlandırma işlemleri sonrasında alaşımın mukavemetini ve dayanıklılığını artırarak tekerlek ve araç süspansiyon parçalarının ağırlıklarını yüzde 15'e varan oranda azaltmasıdır.”



RUSAL Satış ve Pazarlama Direktörü Roman Andryushin ise şu ifadeleri kullanıyor: “Geliştirdiğimiz bu yeni alaşım otomotiv şirketi müşterilerimizin parça maliyetini metali ısıl işleme tabi tutmadan azaltmalarını sağlıyor. AlZn alaşımı, en büyük uluslararası otomotiv şirketleri ve otomotiv bileşeni üreticileri için parça maliyetlerini ve mukavemeti optimize etme açısından büyük önem taşırken, çevre gündemi ve sürdürülebilirlik açısından stratejik gelişim hedeflerine ulaşmalarında etkili bir araç olma potansiyelini taşıyor.”



RUSAL Hafif Malzemeler ve Teknolojiler Enstitüsü tarafından otomotiv endüstrisinin lider şirketleri ve OEM'lerin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu alaşım, düşük karbon ayak izi, ısıl işlemin azaltılması ve hafiflikten oluşan avantajlarıyla benzersiz bir ürün olarak konumlanıyor.

