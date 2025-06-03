Rusya'da otomobil satışlarında sert düşüş! İlk 5 ayda yüzde 28 gerileme
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, otomobil sektörüne ilişkin yayımladığı verilerle, ülkedeki satışlardaki düşüşü gözler önüne serdi. 2025’in ilk beş ayında yeni otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 28 azalarak 506 bine geriledi. Yerli üretim araç satışları ise mayısta yüzde 10 oranında düştü. Batılı markaların Ukrayna savaşı sonrası pazardan çekilmesinin ardından sektörde yaşanan duraksama, Çinli üreticilerin girişi ve yerli üretimin artmasıyla bir süre toparlanma göstermişti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.
Geçen yıla kıyasla yüzde 10 gerileme
Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 5 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28 gerileyerek 506 bine düştüğü belirtilerek, mayısta yeni yerli üretim otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 gerilediği ifade edildi.
Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.