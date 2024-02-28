sahibinden.com'dan Otobid'le açık artırma hizmeti

sahibinden.com, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği Otobid platformuyla online araç alım satımında yeni bir dönem başlatıyor.

Otobid, bireysel kullanıcıların araçlarını binlerce oto galerinin katılabildiği online açık arttırma ortamında satışa sunarak hızlı, şeffaf ve güvenilir satış süreci sunuyor.

Bu sayede satışa sunulan aracın, açık artırmanın sağladığı fiyat avantajı ile en doğru fiyatı bulabilmesi sağlanıyor.

Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, kullanıcıların, bilgi ve özelliklerini girerek Otobid online sistemi üzerinde araçlarının ön değerlemesini yapabildiklerini ve Otobid hizmet noktalarından randevu alabildiklerini belirtti.

Barutçuoğlu, "Kullanıcılarımızın aracını randevu aldığı Otobid hizmet noktasına getirmesiyle ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen ekspertiz sonrasında açık artırma başlangıç fiyatı kesinleştiriliyor. Takiben, sadece platforma kayıtlı binlerce kurumsal oto galerinin alıcı olarak katılabildiği online açık arttırmada araç satışa sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Bir gün sonra hesapta

Satışın gerçekleşmesinin ardından tüm devir işlemlerinin kendileri tarafından araç sahibi adına gerçekleştirildiğini aktaran Barutçuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Satış bedeli 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile araç sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Böylece kullanıcılarımız hem baştan sona sorunsuz bir deneyim ile araçlarını değerine satabilecekler hem de zamandan kazanacaklar. Halihazırda İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da bulunan 11 noktada Otobid hizmetimizi sunmaya başladık. Yatırımlarımızı hızlandırarak Otobid hizmetimizi kısa sürede yurt çapında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş da dijitalde doğan bir şirket olarak Otobid merkezleri ile ilk kez fiziksel noktalarını açtıklarının altını çizerek, yeni platformda araçlarını satmak isteyenlere hızlı ve kolay satış imkanı sunduklarını kaydetti.

Ertaş, "Üstelik araçları açık artırma sayesinde değerini buluyor. Otobid oto galeriler için de araç tedarikini daha kolay ve çeşitli hale getiriyor. Böylece hem aracını satmak isteyenlere hem de oto galerilerin araç tedarikinde sahibinden.com güvencesiyle yepyeni ve farklı bir hizmeti sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.