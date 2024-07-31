Saloon, Honda'ya 2024 Red Dot Tasarım Ödülü'nü getirdi

2024 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 'Tasarım Konsepti' kategorisinin kazananları açıklandı. Kazananlar arasında yer alan Honda, 'En İyinin En İyisi' ödülünü almaya hak kazandı.

Organizasyonda Honda'nın EM1 e:elektrikli scooter, ultra kompakt katlanabilir elektrikli scooter Motocompacto, BF350 büyük boy dıştan takma motor ve Miimo robotik çim biçme makinesi modelleri de 'Ürün Tasarımı Ödülü'nün sahibi oldu. Şirketin AR-GE Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, ürün tasarımı kategorilerinde aldıkları ödüllerin ardından tasarım konsepti kategorisinde de ödül kazanmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Minami, Saloon'u, Honda'nın büyük dönüşümünü temsil etmesi, 'çevre, toplum ve müşterilerle uyum' temasını yansıtması ve ilk bakışta diğer modellerden ayrışması için özgün bir tasarım olması amacıyla hayata geçirdiklerini aktardı.